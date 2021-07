A esperança desesperada da mãe de Ben, que faleceu há 30 anos

Era 24 de julho de 1991, quando Ben Needham, de apenas 21 meses, desapareceu do jardim dos avós, em Iraklis, uma vila na ilha de Kos, Grécia. Deixamos nossa mãe aos cuidados de nossos avós, mas por volta das 14h30 eles perceberam isso O pequeno não está mais no jardim.



As buscas começam imediatamente, os campos na área são peneirados, vizinhos e amigos da família são questionados, ma Ninguem viu o pequeno ben.

A partir daí, os hábitos familiares são levados em consideração, mas nada aparece. Fala-se de sequestro, abuso sexual infantil e assassinato. Muitas hipóteses são de que Seqüestro para fins de adoção ilegal, até mesmo seqüestro por beduínos.

Um ponto de viragem ocorreu em 2016, quando um cidadão da ilha grega contou à polícia sobre isso Constantinos Barkas, que havia morrido no ano anterior, teria dito a ele que ele havia morrido Ben morreu acidentalmente com sua escavadeira, enquanto trabalhava em um terreno perto da casa de Needhams.

O homem neste momento terá Escondendo o corpo do pequeno Ben.

“Daquele dia em diante, não posso ir mais longe”, palavras de Keri Needham trinta anos após a morte de seu filho

Atrás Já faz 30 anos A mãe de Ben, Keri Needham não quer se convencer da morte da criança

em um acidente. Keri ainda está convencida e espera que seu filho ainda esteja vivo.

“Eu quero acreditar que ele ainda está vivo, não há evidências para dizer o contrário. Ainda espero que a polícia de South Yorkshire esteja errada “, disse Keri Needham, que está prestes a se levantar. Triste aniversário da morte de seu filho وفاة.

Keri também Outra filha de 27 anos, o nome dela é Legana, que deu à luz suas netas Hermione e Aurora com sete e três anos. “Trinta anos se passaram sem que eu fizesse nada na minha vida, a não ser dar à luz minha filha maravilhosa. Trinta anos depois Eu ainda estou preso em 1991 e não posso continuar daquele dia“