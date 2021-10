As consequências da saída da Grã-Bretanha da União Europeia até agora

A saída do Reino Unido da União Europeia, concluída em janeiro, muitas vezes volta às páginas dos jornais italianos e europeus por motivos que sempre têm a ver com política, seja como for. Um novo compromisso com a UE sobre o estatuto da Irlanda do Norte Ou a abordagem conservadora do governo britânico para Novos casos de independência da Escócia. Raramente falamos sobre o impacto tangível que o Brexit teve nos últimos meses e acontecerá nos próximos anos.

A única coisa em que quase todos os analistas concordam é que esse efeito terá uma longa duração: estamos apenas no início de uma história que continuará por muito tempo.

Nos primeiros meses de 2021 havia muitas estimativas das consequências negativas que o Brexit teria no Reino Unido a curto e médio prazo: eram dados que mesmo os adeptos do Brexit não negavam, convencidos de que as vantagens só surgiriam. A longo prazo. De acordo com o Bureau de Responsabilidade Orçamentária (OBR), uma agência independente do governo do Reino Unido, o PIB do Reino Unido encolheu 0,5 por cento nos primeiros quatro meses de 2021 devido à confusão e reorganização devido ao novo acordo comercial Reino Unido-UE, menos favorável do que quando o Reino Unido Os Estados Unidos faz parte da União Europeia.

Recentemente, a Comissão Europeia Panela que até 2022, o Reino Unido perderá 2,25 por cento do PIB devido ao novo acordo comercial, enquanto Sempre de acordo com OBR As exportações e importações do Reino Unido deverão cair 15% em comparação com a possibilidade de permanecer na UE.

Embora os dados comerciais e as estimativas sejam os mais fáceis de calcular porque se aplicam a quantidades mensuráveis ​​- toneladas de mercadorias entrando e saindo do Reino Unido – o Brexit teve e terá consequências em centenas de setores diferentes, da educação ao mercado de trabalho através do futebol: Todas essas são consequências difíceis de medir.

Ao longo de 2021 também se torna mais difícil estimar seu impacto devido à epidemia de coronavírus, que causou uma crise econômica e social em quase todo o mundo. “É muito difícil separar o fator Brexit da crise econômica resultante do impacto das paralisações”, disse ele. ele escreveu recentemente em guardião Anand Menon, Professor de Política Europeia no King’s College London.

Mas mesmo se a pandemia não tivesse ocorrido, Menon observa, “o impacto econômico do Brexit teria parecido mais uma mordida lenta do que um golpe repentino, e seus efeitos são mais sutis do que alguma retórica anti-Brexit havia previsto”.

Isso é evidenciado por uma das crises mais recentes que o Reino Unido enfrentou nas últimas semanas, ou seja, Escassez de operadoras Para abastecer postos de distribuição e gasolina em grande escala. Sindicato dos Trabalhadores em Transporte Rodoviário Britânico Ele explicou Que nos últimos meses, cerca de 20.000 transportadoras europeias operando no Reino Unido deixaram o país, quase certamente devido a temores de dificuldades burocráticas devido ao Brexit. E já desde os primeiros meses de 2020, cerca de 40 mil exames para obtenção de carteira de habilitação foram cancelados por conta da epidemia.

Em alguns casos, é mais fácil atribuir esse inconveniente ao Brexit. Nas últimas semanas, por exemplo, tem se falado muito no Reino Unido sobre o fato de que os supermercados podem ter muito poucos perus disponíveis nos dias de Natal, um prato tradicional nos almoços de Natal britânicos.

Kate Martin, da British Turkey Farmers Association (TFTA), Ele explicou Agência Notícias da Autoridade Palestina Embora os pequenos criadores usem principalmente mão de obra local, os grandes distribuidores contam com mão de obra especializada europeia para lidar com o aumento das encomendas durante o período de Natal. Por causa do Brexit, esses empregos especializados não puderam mais ser realizados (as autorizações de trabalho para europeus foram reduzidas a algumas categorias de trabalhadores altamente especializados). E, novamente, devido ao Brexit, será difícil importar perus da Europa, devido ao aumento dos custos de importação associados ao aumento da burocracia na fronteira.

No final de setembro, o governo tentou consertá-lo anunciando um mecanismo de garantia temporária 5.500 autorizações para avicultores, um maior número de autorizações especiais emitidas para transportadores: mas não está claro quantas delas realmente serão aplicadas, nem como o governo pretende resolver o problema da escassez permanente de mão de obra neste departamento, que também afeta Avicultores que fornecem restaurantes de fast food.

Mas, para retomar a metáfora do ferrão, nos últimos meses apenas sugerimos algumas das consequências que o Brexit terá em determinados setores nos próximos anos.

Em 2026, os países da UE se comprometeram a renunciar gradualmente às cotas de pesca nas águas britânicas que lhes foram garantidas pela adesão do Reino Unido à UE. A partir de 2026, as ações serão negociadas anualmente.

Mas, sobre uma questão tão polêmica e específica, especialmente para o debate interno no Reino Unido, é razoável acreditar que surgirão diferenças e acidentes em potencial. No início do verão, por exemplo, o governo britânico Ele havia ameaçado interferir com a marinha Para resolver uma disputa sobre o acesso às águas de Jersey, uma pequena ilha no Canal da Mancha que faz parte oficialmente do Reino Unido, mas é frequentada principalmente por pescadores franceses e depende da França para suas necessidades de energia.

Governo conservador britânico Ele também indicou a intenção Afastando-se da estrita legislação europeia sobre proteção de dados pessoais, que também inclui o infame Regulamento geral de proteção de dados ou GDPR.

EU ‘econômico ele se refere a que se os regulamentos existentes, reconhecidos como adequados pelas autoridades europeias, forem enfraquecidos, “ou se o Reino Unido celebrar acordos de partilha de dados com países menos rigorosos, ou se decidir não cooperar com a Comissão Europeia nestes pontos”, a UE poderia decidir O Reino Unido não será mais considerado um país seguro para o compartilhamento de dados pessoais a partir de 2025, com consequências muito amplas e parcialmente inesperadas.

Além de proteger os dados pessoais, as consequências do Brexit também dependerão das muitas decisões que o governo britânico terá de tomar. O primeiro é a política, mas também diz respeito à economia e muitos outros setores: administrar as pressões da autonomia e da Irlanda do Norte, Escócia e País de Gales em menor grau. Sem eles, de fato, não existe mais o Reino Unido, apenas a Inglaterra.

O medo mais sério da Irlanda do Norte. Após os acordos de Brexit, a Irlanda do Norte permaneceu no Mercado Comum Europeu e na união aduaneira para evitar a construção de uma barreira física com a Irlanda. No entanto, a estadia na Irlanda do Norte resultou em muitos novos cheques e papéis para mercadorias provenientes do resto do Reino Unido, o que já causou Vários aborrecimentos Para as pessoas que vivem na Irlanda do Norte, mas também o prejuízo econômico para as empresas britânicas.

Há poucos dias, a Comissão Europeia propôs algumas medidas para afrouxar os controles atuais. Agora o reino unido rejeitarExige também a eliminação da possibilidade de a UE processar o Reino Unido perante o Tribunal de Justiça da União Europeia, o principal órgão judicial da união, em caso de desacordo. Bloomberg Avisar fora dessas tensões Pode levar a uma guerra comercial, ou seja, direitos recíprocos sobre a entrada de produtos: uma possibilidade que as empresas europeias, especialmente as britânicas, gostariam de evitar.

Enquanto isso, o governo de Boris Johnson está se defendendo contra as alegações do Brexit, deixando claro que o assédio é temporário e que seus benefícios começarão a surgir nos próximos anos. “Estou convencido de que a flexibilidade, flexibilidade e liberdade que o Brexit nos dá no longo prazo terão mais valor na economia global do século XXI do que a mera proximidade com o mercado”. Ele disse Recentemente, o Ministro da Economia, Rishi Sunak.

Até mesmo muitos comentaristas estão convencidos de que o governo conservador terá que intervir extensivamente para resolver os muitos problemas que o Brexit causou e irá causar. Mais recentemente, Martin Wolf, um dos colunistas econômicos de destaque em tempos financeirosE ele escreveu Que para alcançar a visão de Sunak e Johnson, o governo terá que concordar com uma série de reformas gigantes e ambiciosas, incluindo “um plano governamental massivo para financiar o desenvolvimento das habilidades dos trabalhadores, manter taxas de crédito generosas para estimular o investimento e transferir algumas competências – incluindo financeiro – às autoridades locais ”. Mas, por enquanto, Wolf conclui,“ não parece que tal plano esteja no horizonte ”.