A Suprema Corte dos EUA diz que o polêmico programa de imigração de Trump precisa ser reinstaurado ‘Fique no México’

Na terça-feira, a Suprema Corte dos EUA decidiu em um grande processo movido pelo governo Joe Biden relacionado ao polêmico programa de imigração chamado Protocolos para Proteger Imigrantes, também conhecido como “Permanecer no México”, que foi apresentado durante a presidência de Donald Trump. O muito discutido programa foi adotado em 2019 e exigia que os imigrantes que tentavam chegar aos Estados Unidos através do México os devolvessem ao solo mexicano, enquanto se aguardava uma decisão das autoridades norte-americanas sobre sua possível entrada e permanência legal no país.

A Suprema Corte cometeu um grande erro no governo Biden, que suspendeu o programa no início de 2021 por causa de queixas sobre más condições e violência que os migrantes em campos de refugiados mexicanos foram forçados a sofrer.

Especificamente, rejeitou o recurso do governo contra uma decisão anterior do tribunal do Texas que ordenava o restabelecimento do programa. Decisão do tribunal orientada para política recentemente Movido para a direita, foi apoiado por 6 dos 9 juízes (apenas os 3 juízes progressistas discordaram). Tribunal Ele disse Que a decisão do governo Biden de encerrar o programa foi “arbitrária e injustificada” e que não havia motivos suficientes para aceitar o recurso. No entanto, o processo ainda não foi encerrado: agora será encaminhado ao Tribunal de Recurso e poderá ser devolvido ao Supremo Tribunal Federal para avaliação.