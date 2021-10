Oriente versus Ocidente na Europa, a mais recente mediação de Merkel

Thierry Mons via Getty Images BRUXELAS, Bélgica – 17 de julho: (da esquerda para a direita) O primeiro-ministro do Luxemburgo, Javier Bettel, fala com a chanceler alemã Angela Merkel, o primeiro-ministro esloveno Janez Jansa e o primeiro-ministro búlgaro Boyko Mtodiev Borissov durante a Cúpula da União Europeia em 17 de julho de 2020 em Bruxelas. , Bélgica. O presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, convocou uma cúpula extraordinária na sexta-feira, 17 de julho, e no sábado, 18 de julho, para discutir o plano de recuperação pós-coronavírus da UE e o orçamento 2021-2027. (Foto de Thierry Mons / Getty Images)

Há um tweet venenoso do primeiro-ministro esloveno, Janez Jansa, contra a delegação de eurodeputados que chegou a Liubliana para uma missão de vigilância sobre o respeito pelo Estado de direito. Há um confronto direto, novamente via Twitter, entre Jansa e o primeiro-ministro holandês Mark Rutte, inédito para o presidente rotativo da UE, cargo que o primeiro-ministro de Liubliana mantém até o final do ano. Há Viktor Orbán que hoje voltou a usar da palavra não só contra Bruxelas como costuma fazer, mas até contra um pedaço da Europa, contra os “golias” do Ocidente que, segundo ele, estão a “interferir” nos assuntos de. o “David” húngaro. Há uma decisão do Tribunal Constitucional polonês que dá precedência à lei de Varsóvia sobre a lei europeia. Estado de Direito.

Não totalmente curada, e talvez nem mesmo tratada adequadamente, a divisão entre o leste e o oeste da União Europeia está explodindo com uma força que pode nunca ter sido tão devastadora. A situação é tão grave que Angela Merkel, apesar do término de seu mandato (na Alemanha somente hoje estão ocorrendo negociações reais entre o SPD, os Liberais e os Verdes do novo governo), voltou ao papel de mediadora ativa e está tentando melhorá-lo. Prepare-se para o Conselho Europeu na próxima semana. Para evitar falha ou desastre. Enquanto isso, Jansa exclui o tweet de discórdia. É um passo.

“Somos todos Estados membros da UE, o que significa que temos que encontrar um meio-termo”, disse o chanceler. “Temos grandes problemas com respeito ao Estado de Direito, mas eles devem ser resolvidos por meio do diálogo.” Somente com Polônia, que o tornou maior do que qualquer outra pessoa, ao plantar uma frase no caminho das relações com Bruxelas que constitui uma pedra na adesão do país à União, “Devemos falar – define Merkel – para superar as diferenças”. Então ele foi direto ao ponto: “Precisamos esperar pela decisão do TJCE antes de decidir sobre os planos de recuperação da Polônia e da Hungria.”

Em suma, Merkel está retornando à sua velha ideia, aquela que a chanceler conseguiu impor no Conselho Europeu em dezembro de 2020, que concordou com os termos do estado de direito sobre o dinheiro da próxima geração da UE. Tradutor: Antes de tomar uma decisão de reter recursos europeus de Budapeste e Varsóvia, antes de estabelecer que os dois países estão violando o Estado de Direito, é necessário aguardar o resultado do recurso apresentado pela Polônia e Hungria ao Tribunal de Justiça Europeu . É uma questão de esperar pelo menos um ano, mas também dois anos ou mais.

É uma forma de tentar jogar água no fogo da polêmica. Mas para evitar “engordar” a campanha eleitoral de Orbán com slogans anti-europeus, à luz das políticas do próximo ano. É a maneira usual de Merkel priorizar a manutenção do sindicato, mesmo que o cuidado com esse ativo fundamental continue a atrasar potenciais decisões da sociedade sobre o respeito ao Estado de Direito.

A mediação da chanceler visa apagar os incêndios que já foram acesos à luz da cúpula de líderes da próxima semana em Bruxelas. O tweet de Jansa contra os eurodeputados “bonecos de Soros”, que hoje foi retirado do relato do primeiro-ministro esloveno como evidentemente um sinal de rendição ou uma mão estendida, quem sabe, desencadeou um confronto sem precedentes entre o atual presidente da UE – que é Jansa, até final de dezembro – E o líder europeu, especificamente o holandês Mark Rutte. “O tweet ruim de Jansa, eu a condeno veementemente. O governo expressou os mesmos sentimentos ao embaixador da Eslovênia em Haia”, disse o primeiro-ministro da Holanda. “Bem, Mark, não perca seu tempo com embaixadores e a liberdade do mídia na Eslovênia. Junto com Sophie in’t Veld, uma MEP holandesa em uma missão em Ljubljana, “Proteja jornalistas de serem mortos na rua”. Tiro muito baixo. Jansa está se referindo a Peter R. de Vries, o jornalista investigativo holandês que foi assassinado pelo crime organizado em Amsterdã no verão passado.

Antes da cimeira dos líderes, a temperatura do debate também era elevada no Parlamento Europeu. Na terça-feira, o primeiro-ministro polonês Mateusz Morawiecki estará presente na sessão plenária em Estrasburgo: ele pediu para falar pessoalmente no debate no tribunal sobre a decisão do Tribunal Constitucional polonês contra os tratados da UE. Estará também presente Ursula von der Leyen, que todas as terças-feiras de todas as sessões plenárias da cidade da Alsácia reúne a Comissão na sede do Parlamento Europeu. A presença e os componentes suficientes pressagiam um dia de forte estresse. E quarta-feira não pode ser ignorada: o capítulo discutirá “A ascensão do extremismo de direita e do racismo na Europa, à luz dos acontecimentos recentes em Roma”, uma discussão exigida pelo Partido Democrata e todos os outros socialistas e democratas. Ambos soberanos de identidade e democracia (Lega, lepenisti, etc.) e Ecr (Polacci del Pis, Fratelli d’Italia, etc.).

Esta pode ser a última mediação de Merkel antes do nascimento do novo governo na Alemanha, que prometia que “permaneceria pró-europeu”, e quem sabe se será capaz de apagar até os incêndios mais insidiosos do sindicato.