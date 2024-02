Azerbaijão repovoa Nagorno-Karabakh

Em 1 de Janeiro de 2024, a república separatista de Nagorno-Karabakh, uma região oficialmente localizada no Azerbaijão, mas governada de forma autónoma até há poucos meses, foi formalmente dissolvida e foi povoada principalmente durante décadas por arménios étnicos. Em Setembro de 2023, o exército do Azerbaijão recuperou Nagorno-Karabakh numa curta guerra e forçou cerca de 120.000 arménios a abandonarem as suas casas, no que muitos especialistas e instituições descreveram como uma operação de retaliação. Limpeza étnica.

Agora, o governo autoritário do Azerbaijão está a encorajar o reassentamento de residentes étnicos do Azerbaijão em Nagorno-Karabakh, num processo apelidado de “Grande Retorno”: o governo está a ceder apartamentos abandonados a alguns dos seus cidadãos que querem mudar-se para a região, zonas fronteiriças, e muitos outros movendo-se de forma independente. Entre eles estão milhares de pessoas que fugiram ou foram expulsas da região entre o final da década de 1980 e o início da década de 1990 devido a guerras anteriores pelo controlo da região. Estes movimentos populacionais reflectem a extrema complexidade da situação na região, onde o território e a identidade são reivindicados pela Arménia e pelo Azerbaijão há décadas.

As histórias de alguns dos que já se mudaram para a zona e, em alguns casos, regressaram às cidades onde nasceram, são contadas num artigo publicado esta semana no jornal. Süddeutsche Zeitung E também de O jornal New York Times.

As guerras entre a Arménia e o Azerbaijão por Nagorno-Karabakh começaram simultaneamente com a desintegração da União Soviética. A primeira, que durou entre 1988 e 1993, foi vencida pela Arménia, que favoreceu a criação de um Estado independente (mas não reconhecido pela comunidade internacional e completamente dependente da própria Arménia) em Nagorno-Karabakh. Como resultado dessa guerra, centenas de milhares de arménios que viviam no Azerbaijão foram forçados a deixar o país e a mudar-se para a Arménia, e o mesmo aconteceu com centenas de milhares de azerbaijanos que viviam na Arménia. Mesmo em Nagorno-Karabakh – que durante séculos foi uma região de maioria arménia – dezenas de milhares de residentes do Azerbaijão foram forçados a abandonar as suas casas devido à guerra.

Trinta anos depois, a situação em Nagorno-Karabakh mudou: após uma série de novas guerras, incluindo uma em 2020 e outra em Setembro de 2023, o Azerbaijão ocupou militarmente Nagorno-Karabakh e foi a população arménia que teve de fugir para a Arménia.

– Leia também: Que lugar é Nagorno-Karabakh

Estima-se que cerca de 120 mil cidadãos arménios tenham deixado a região nos últimos meses. Muitos residentes arménios disseram que fugiram por medo de retaliação do exército do Azerbaijão. Embora o presidente do Azerbaijão, Ilham Aliyev, tenha dito que os direitos dos arménios em Karabakh seriam garantidos, o governo do Azerbaijão mostrou pouco interesse nas condições da população arménia local. O Azerbaijão é também um regime ditatorial onde as liberdades políticas e civis são sistematicamente suprimidas. Ilham Aliyev está no poder desde 2003 (o país foi anteriormente governado pelo seu pai, Heydar Aliyev, durante vinte anos) e a sua retórica em relação a Nagorno-Karabakh sempre foi muito violenta.

Oficialmente, Aliyev disse que os arménios que desejem regressar podem voltar a viver na região, mas isso é visto como uma ferramenta de propaganda, uma vez que nenhum arménio, mesmo os nascidos em Nagorno-Karabakh, arriscaria voltar a viver numa região tão hostil. Em direção a eles. .

Muitas casas continuam destruídas, especialmente na capital regional, Stepanakert, que foi bombardeada pelo exército do Azerbaijão. O governo lançou grandes projetos de construção que poderão acomodar dezenas de milhares de cidadãos do Azerbaijão nos próximos anos. Por exemplo, na cidade de Lachin, que dá nome ao corredor que liga a região à Arménia, o governo do Azerbaijão Pacto Projecto de reconstrução de uma empresa suíça que está a construir novos edifícios residenciais, um museu de “ocupação” para arménios em Nagorno-Karabakh, um teatro e um cinema. A construção de mesquitas já está prevista em alguns municípios: a população arménia é predominantemente cristã, enquanto o Azerbaijão é um país de maioria muçulmana xiita.

A questão do Nagorno-Karabakh é muito complexa: tanto as populações arménia como azerbaijana consideram a propriedade da região um elemento fundamental da sua identidade nacional e muitas pessoas ainda vivem no Azerbaijão e lembram-se de como era a vida lá antes do início da guerra. O que os forçou a sair.

Muitos azerbaijanos que regressam a Nagorno-Karabakh depois de partirem há mais de trinta anos, vivem no resto do país na situação de “deslocados internos” e em condições de habitação precárias. Independentemente dos objectivos nacionalistas e da propaganda do governo, muitos azeris vêem a sua mudança para Nagorno-Karabakh como um regresso a casa. Isso facilita o repovoamento da área.

Em algumas cidades, especialmente naquelas já retomadas pelo exército em 2020, já chegaram os primeiros azerbaijanos, que vão viver em casas doadas pelo governo ou decidirão reparar de forma independente casas abandonadas pelos arménios. Muitos dos que se candidataram para viver em Nagorno-Karabakh em apartamentos do governo são assim Aposentados que moram nessas cidades Antes de fugir há trinta anos devido à eclosão da guerra. Outro fator é a história familiar: entre pessoas Ele foi entrevistado Até o final de outubro O jornal New York Times Muitas delas são filhas de azerbaijanos que fugiram no final da década de 1980.

Entre as pessoas que já se mudaram, ouviram falar deles Süddeutsche Zeitung Há Vakif Khanlaru e sua esposa, aposentados que ganharam uma casa no município de Fuzuli, uma das áreas retomadas pelo exército em 2020. No apartamento para onde se mudaram, o Estado do Azerbaijão também paga as contas, e as pessoas só precisam trazer seus próprios móveis. Khanlaru nasceu e foi criado lá, mas foi forçado a se mudar para Baku, capital do Azerbaijão, em 1993. Pendurado nas chaves do apartamento que o governo lhe atribuiu estava um chaveiro que dizia: “Karabakh é o Azerbaijão”. Curioso 2023.”

– Leia também: Êxodo de Nagorno-Karabakh, contado através de fotografias