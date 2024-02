“Uma ruptura com Netanyahu” – El Tempo

O Presidente dos EUA, Joe Biden, está a aproximar-se do ponto de ruptura com o Primeiro-Ministro israelita, Benjamin Netanyahu, no que diz respeito à guerra em Gaza, porque o líder da Casa Branca e os seus assessores mais próximos não veem a possibilidade de travar esta guerra. O efeito é especial. “A crescente frustração com Netanyahu levou alguns assessores de Biden a instá-lo a criticá-lo mais publicamente”, escreveu o Washington Post. Depois de uma longa hesitação, Biden parece estar “aproximando-se lentamente da ideia”.

O jornal afirma que a Casa Branca rejeitou atualmente pedidos de suspensão da ajuda militar a Israel ou de imposição de condições, mas alguns assessores de Biden aconselham-no a “se distanciar de um líder impopular”, ao mesmo tempo que reiteram o seu apoio de longa data a Israel. O estado judeu. Biden, como explica WP, tem uma “ligação profunda” a Israel e está relutante em “criticar um primeiro-ministro em exercício, especialmente em tempos de guerra”. No entanto, a sua paciência “começa a esgotar-se” porque se encaminha para uma campanha eleitoral difícil, e as sondagens de opinião mostram que os eleitores jovens, as pessoas de cor, os muçulmanos e os árabes americanos rejeitam veementemente a sua forma de lidar com a questão.

O artigo, que se baseia em entrevistas com 19 altos funcionários da administração e conselheiros externos, muitos dos quais falaram sob condição de anonimato, destaca que um ponto particularmente crucial é o plano de Israel de lançar uma campanha militar em Rafah, a cidade mais meridional da Faixa de Gaza. Faixa, que faz fronteira com o Egito. Sua população quadruplicou. Um dos conselheiros de Biden observou que muitos refugiados estão lá “e ainda não recebem comida e água suficientes”. No entanto, para muitos dos colaboradores do presidente, uma “mudança retórica” não será suficiente, mas será necessário estabelecer condições para o apoio de Israel, também porque existem dúvidas generalizadas sobre a sua capacidade de atingir o objectivo declarado de vitória militar completa. Sobre o Hamas.