É melhor comer macarrão ou arroz durante a dieta? Um deles até faz perder peso, mas só se tomado dessa forma

No meio da dieta, os carboidratos são frequentemente demonizados; Mas e se você tivesse que escolher entre macarrão e arroz? A resposta não deixa margem para dúvidas.

macarrão ou arroz, Este é o dilema. Na verdade, quando fazemos dieta, somos retratados como o diabo, mas será mesmo assim? Esses alimentos poderiam ser uma ameaça absoluta à nossa dieta? Existem muitas perguntas, mas a resposta pode ser menos clara do que você pensa.

A corrida até a linha de chegada tem apenas um vencedor, mas com algumas nuances levadas em consideração. Em suma, para se ter uma visão completa, bem como para atingir o objetivo desejado de perder peso, é necessário analisar cuidadosamente cada alimento individualmente, pois, como não poderia deixar de ser, Nem todas as massas e nem todos os arrozes são iguais. Principalmente dependendo dos temperos que você escolher adicionar.

Macarrão ou arroz: É o melhor aliado da dieta

Para entender qual a melhor opção, é bom analisar detalhadamente as características. Vamos começar de Arroz castanho: Este alimento caracteriza-se pelas suas fibras e minerais, proporcionando uma fonte de energia a longo prazo. Com 28 gramas de carboidratos por porção, o arroz prova ser o combustível perfeito para o corpo. O arroz selvagem, em particular, fornece magnésio, que ajuda a gerar energia e a reduzir a fadiga durante o treino. Além disso, a fibra é encontrada no arroz integral Promove uma sensação de saciedade, o que ajuda a manter o controle do peso.

De acordo com uma estranha pesquisa realizada no Irã, foi demonstrado que comer exclusivamente arroz integral tem um efeito Reduza a circunferência da cintura em aproximadamente dois centímetros. Obviamente, isso não é uma sugestão, mas uma visão de como o arroz integral afeta a perda de peso. Além disso, um estudo realizado porColegio Imperial Londres descobriram que preferir arroz integral reduziu o risco de doenças cardíacas em 18%.

Por outro lado, deve-se dizer Os italianos adoram macarrão, Segundo as estatísticas, eles consomem em média 23,5 kg por ano cada. A massa integral, em particular, fornece mais da metade da quantidade diária recomendada de selênio, o que é benéfico para a fertilidade. Com 25 gramas de carboidratos, a massa é digerida rapidamente, proporcionando um rápido aumento de energia. Um estudo realizado pelo British Medical Journal indica que as massas, mesmo que não sejam feitas de grãos integrais, Controla eficazmente o açúcar no sangue em comparação com outros carboidratos. Para quem quer Mantenha-se leve antes do exercício, A massa representa uma opção que não pesa e, por último mas não menos importante, pode melhorar o seu humor, graças à produção de opioides durante o processo de digestão.

Em resumo, ao fazer uma estimativa global, ambos os alimentos parecem ser aliados válidos na dieta, desde que consumidos em quantidades moderadas e Exclusivamente integrado. No entanto, o vencedor parece ser o arroz, mesmo que comer uma tigela de massa integral não seja tão prejudicial quanto se possa imaginar.