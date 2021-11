Dois homens condenados por matar Malcolm X serão absolvidos

Muhammad Abdul Aziz e Khalil Islam, duas das pessoas condenadas pelo assassinato de Malcolm X, devem negar Quinta-feira, 18 de novembro, 55 anos após a sentença. O anúncio foi feito pelo Procurador Distrital de Manhattan, Cyrus R. absolvição.

Malcolm X, um ativista de direitos humanos e líder na luta afro-americana, foi assassinado em 21 de fevereiro de 1965 por três pessoas no Audubon Hall em Manhattan. Ele foi baleado antes de organizar um comício na frente de sua esposa grávida e três de suas filhas. Ele tinha 39 anos.

A nova investigação foi lançada após a publicação de um novo documentário e autobiografia de Malcolm X que revitalizou o interesse pelo caso, mesmo que desde o início, afirma. O jornal New York TimesSurgiram suspeitas sobre a investigação e o julgamento de Muhammad Aziz e Khalil Islam. A investigação foi conduzida pelo promotor distrital de Manhattan, advogado de Aziz e Islam, conhecido na época como Norman 3X Butler e Thomas X Johnson: não foi fácil de conduzir porque muitas das pessoas envolvidas no caso, incluindo testemunhas e investigadores, julgamento advogados ou outros suspeitos em potencial morreram há muito tempo. Alguns documentos também foram perdidos e as evidências físicas, como armas do crime, não estão mais disponíveis.

No entanto, a investigação chegou a uma conclusão: os promotores da época e duas das principais agências de aplicação da lei do país, o Federal Bureau of Investigation e o Departamento de Polícia de Nova York, esconderam as principais provas que provavelmente levariam à absolvição dos acusados. Os dois foram condenados.

Aziz, agora com 83 anos, foi libertado da prisão em 1985. Islam, que foi libertado em 1987, morreu em 2009. Os dois passaram 21 anos na prisão, alguns em confinamento solitário e em algumas das piores prisões. Iorque. Aziz tinha seis filhos na época da sentença, e o Islã três. Suas vidas foram arruinadas após sua condenação e mesmo após sua libertação continuaram a ser considerados os assassinos de Malcolm X, com graves problemas relacionados à sua reintegração na sociedade. O promotor distrital de Manhattan diz que O jornal New York TimesEle se desculpou com eles e suas famílias, dizendo: “Eles não receberam a justiça que mereciam”. Ele também disse que essa falha não poderia ser sanada, mas que ainda hoje se pode “reconhecer o erro, a gravidade do erro”.

Malcolm X é considerado uma das figuras mais importantes da história dos Estados Unidos após a Segunda Guerra Mundial e com o que muitos consideram um de seus rivais, Martin Luther KingEle foi um dos principais defensores do movimento dos direitos civis dos negros. Em 1946, quando foi preso por alguns roubos de apartamento e condenado a oito anos de prisão, conheceu a Nação do Islã, grupo que defende a libertação dos negros por meio de uma interpretação original da religião islâmica. Após sua conversão ao Islã e após sua libertação da prisão em 1952, ele se tornou um membro importante da organização, bem como um de seus líderes religiosos.

Naqueles anos também iniciou sua estrita adesão aos direitos civis e em 1964, pouco mais de um ano antes de sua morte, passou a se distanciar do grupo até o corte. Ele fez uma peregrinação a Meca e iniciou uma longa jornada por diferentes países do mundo. Retornou aos Estados Unidos em fevereiro de 1965. Poucos dias depois, no dia 21 do mesmo mês, foi morto por pessoas identificadas como membros da Nação do Islã.

Mujahid Abdel Halim, um dos suspeitos, foi imediatamente preso no corredor. Aziz foi transferido para a prisão depois de cinco dias e o Islã depois de outros cinco dias. Em uma semana, os três e todos os três membros da Nação do Islã foram acusados ​​do assassinato.

No julgamento de 1966, os promotores se referiram a Islam, um ex-motorista de Malcolm X, como o homem que disparou o tiro fatal, e disseram que Halim e Aziz estavam ao lado dele disparando com suas armas. Dez testemunhas oculares relataram ter visto o Islã, Aziz ou ambos, mas suas declarações foram contraditórias e não há evidências físicas ligando Aziz ou o Islã ao assassinato ou à cena do crime. Ambos deram desculpas credíveis, apoiadas por testemunhos de familiares e amigos. Quando Halim confessou o assassinato, ele também disse que os outros réus eram inocentes. Em 11 de março de 1966, os três foram condenados.

Algumas evidências que poderiam ter exonerado Aziz e o Islã surgiram durante o julgamento, mas algumas informações básicas a respeito não foram fornecidas.

Na nova investigação, uma testemunha ainda viva, nomeada apenas após suas iniciais, J. NS. O argumento de Aziz foi confirmado. Das investigações surgiram outras questões pouco claras: o fato de haver agentes secretos na hora do assassinato, na sala, e o fato de um repórter do New York Daily News Ele havia recebido uma ligação na manhã do assassinato de que Malcolm X havia sido assassinado naquele dia.

No entanto, a investigação não indica quem podem ter sido os responsáveis ​​pela morte de Malcolm X, nem confirma qualquer envolvimento da polícia ou governo ou conspiração no assassinato. No entanto, deixa muitas questões em aberto: sobre como e por que, por exemplo, a polícia e o governo não puderam evitar o que aconteceu.

o O jornal New York Times Ele escreve que enquanto o racismo e a discriminação no sistema de justiça americano estão mais uma vez no centro dos movimentos anti-racistas, essas novas descobertas “revelam uma verdade amarga: que duas pessoas condenadas pelo assassinato de Malcolm X, homens negros muçulmanos foram presos às pressas e julgados por poucos motivos. “Com base em fortes evidências” eles próprios foram vítimas daquela discriminação e injustiça que Malcolm X, em vida, denunciou.