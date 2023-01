Região Meteo Asia – geada excepcional no Japão e na Coréia, nevascas furiosas e temperaturas abaixo de -33 ° C «3B Meteo

tempo de leitura

Geada e queda de neve furiosa no Extremo Oriente

O Extremo Oriente tem lidado com uma forte geada nos últimos diasTanto que a temperatura mais baixa alguma vez registada foi na China, nomeadamente em Jingtao onde a coluna de mercúrio baixou para -53°C. Mas por que tanto frio? Isso é explicado em nosso artigo de Francesco Nucera.

A Coréia e o Japão são os principais alvos do congelamento da interrupção. Depois da China, a Coréia e o Japão foram expostos a esse fluxo gelado do ar siberiano. sobre o estado japonês Há uma nevasca furiosa Nas costas norte e oeste voltadas para o norte devido a um típico fenômeno SEA-EFFECT-SNOW (leia abaixo o que é). Desta vez, porém, o ar frio é tão insuportável que traz neve até mesmo para alguns trechos do litoral leste e sul, de frente para o Oceano Pacífico. Kyoto é caiada de branco e até Hiroshima, enquanto muitas prefeituras caíram Até 75 cm de neve em 12 horas e apenas 93 cm em 24 horas. Ele quebrou todos os recordes de temperatura mais baixa em vários locais. Inúmeros assédios e constrangimentos e infelizmente também há vítimas. Na Coreia do Norte, caiu para -33 graus Celsius, enquanto na Coreia do Sul chegou a -25 graus Celsius na capital, Seul.. Aqui, em vez de neve, prevalece o granizo, de norte a sul a temperatura nunca ultrapassa os -10°C e o tráfego diminuiu várias vezes. Para complicar as coisas, há rajadas de vento que sopram dos quadrantes do norte, aumentando a sensação de frescor e causando tempestades com ondas de até 7 metros nas costas ocidentais do Japão. Forte geada que deve afrouxar no final do mês enquanto fica mais intensa no Canadá/Norte dos Estados Unidos devido ao vórtice polar.

Qual é o efeito da neve do mar: O fluxo de massas de ar muito secas com temperaturas próximas ou abaixo de 0 °C sobre a superfície do mar mais quente causa evaporação maciça e, portanto, transferência significativa de umidade para a atmosfera. Portanto, torna-se instável e resulta em fortes nevascas sendo empurradas para as costas expostas.

