Um grande incêndio começou por volta das 15h00 de domingo numa área florestal em Varnava, cerca de 35 quilómetros a noroeste de Atenas, capital da Grécia. A estas horas, o céu sobre a cidade fica nublado devido à fumaça e às cinzas resultantes dos incêndios. Um porta-voz dos bombeiros foi citado pelo jornal grego Ecatimereno Ele disse O fogo segue em direção ao Lago Maratona, considerado uma importante reserva hídrica da capital grega, também pelos ventos que empurram as chamas. Mais de 250 bombeiros trabalham com cerca de 70 veículos terrestres, 12 aeronaves e seis helicópteros para tentar conter as chamas.







Um porta-voz dos bombeiros explicou que a altura das chamas foi superior a 25 metros e que o incêndio já danificou muitas casas, embora ainda não esteja claro quantas casas existem. Pessoas que moravam na área foram alertadas por mensagem de texto e solicitadas a deixar a área. Entre os cerca de 40 incêndios que eclodiram na Grécia no domingo, houve outro incêndio na área de Megara, a oeste de Atenas, mas os bombeiros disseram que foi contido. Neste momento ainda existem sete em curso. Entretanto, o nível de alerta de incêndio foi aumentado em várias cidades gregas, que permanecerá em vigor pelo menos até segunda-feira. “Esperamos uma semana muito difícil.” Comentário Kostas Lagovardos, Diretor do Observatório Nacional de Atenas.

Junho e julho estiveram entre os meses mais quentes de sempre na Grécia, com o inverno mais quente da história do país registado entre 2023 e 2024, e neste verão foram registados centenas de incêndios em todo o país. Na ausência de estudos específicos, não podemos atribuir automaticamente um único acontecimento extremo à crise climática, mas a ciência climática há muito que informa que as alterações climáticas induzidas pelo homem levarão a um aumento de fenómenos meteorológicos extremos, como inundações e secas, em muitos países. partes do mundo, Incluindo a bacia do Mediterrâneo.