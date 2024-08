“Israel teme a nuvem negra de múltiplos ataques ao mesmo tempo.” A coordenação conjunta manteve-se com o Líbano, o Iraque, o Iémen e o Irão

Gaza. O Hamas responde às palavras de Israel sobre a presença de combatentes no interior da escola que foi bombardeada ontem à noite e esclarece que só havia civis no edifício. Ele diz que as declarações de Tel Aviv são “falsas e infundadas”. “Entre os mortos no massacre – acrescenta o Hamas – não havia um único homem armado”.

A situação no Médio Oriente

Ao mesmo tempo, as críticas à matança de civis na guerra no Médio Oriente tornaram-se cada vez mais frequentes. A candidata à Casa Branca, Kamala Harris, disse: “Israel tem o direito de se defender contra o Hamas, mas mais uma vez muitos civis palestinos foram mortos”. “Fiquei horrorizado com as imagens”, escreveu o alto representante da UE, Josep Borrell, no X. “Inaceitável”, diz o ministro Tajani.