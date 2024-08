É isso que Kiev precisa parar

A Ucrânia ataca a Rússia, penetra na região de Kursk, fortalece as suas posições e avança 30 km em território inimigo, abrindo uma nova fase na guerra que já dura dois anos e meio. O novo cenário está a forçar a Rússia e Vladimir Putin a confrontar uma nova realidade: a guerra está agora em casa. O presidente russo deveria prestar atenção às brechas no aparato de defesa, à medida que as tropas de Kiev “penetravam” nas fileiras dos recrutas – recrutas – e chechenos do batalhão Akhmat.

Vídeos que documentam os erros da Rússia aparecem nas redes sociais e nos canais do Telegram: filas de veículos em chamas, dezenas de prisioneiros. Já passou quase uma semana desde o início do ataque ucraniano e a resposta russa ainda luta para se desenvolver de forma eficaz.

Poderes do chefe do FSB

O Kremlin decidiu enfrentar o ataque ucraniano como se fosse um acto de terrorismo. Assim, foi anunciada uma operação antiterrorista não só na região de Kursk, mas também nas regiões de Belgorod e Bryansk. Em seguida, Alexander Bortnikov, chefe do Serviço Federal de Segurança (FSB), assume o comando.: Cabe a ele coordenar medidas para enfrentar “atos terroristas” ocorridos na Rússia e “unidades das Forças Armadas Ucranianas”.

A escolha de Putin está a ser dissecada por especialistas e analistas. O Instituto para o Estudo da Guerra (ISW), um think tank americano, observa que o Kremlin poderia ter declarado formalmente o estado de guerra ou imposto a lei marcial: desta forma, poderia ter adotado medidas mais duras do que as previstas pelo anti- operação terrorista. Mas o lançamento de medidas mais restritivas teria marcado o estado de emergência que Moscovo está actualmente a tentar limitar, apesar da evacuação de 80.000 civis.

Segundo o jornal da oposição Verstka, o Kremlin pediu aos deputados e senadores russos que não comentassem o que está a acontecer em Kursk “até novo aviso” e que se referissem apenas às comunicações oficiais como ponto de partida para considerações e decisões. Avaliações.

A escolha de Putin: por quê?

A decisão de Putin de confiar a gestão da crise a Bortnikov é uma declaração implícita de desconfiança em relação ao aparelho militar baseado em Kursk, apesar da tentativa do Chefe do Estado-Maior, General Valery Gerasimov, de manter o controlo total da situação.

Além disso, o chefe do FSB distinguiu-se no passado pelos resultados obtidos em contextos complexos: segundo o ISW, deve ser-lhe creditado um papel importante na gestão da Revolta Wagner, uma empresa de mercenários que estava sob o domínio comando do FSB. O comando de Yevgeny Prigozhin marchou em direção a Moscou durante dois dias em junho do ano passado.

A tarefa de Bortnikov, neste caso, parece complicada por razões “estruturais”.. O n.º 1 do FSB terá de coordenar o trabalho dos elementos e departamentos que integram os vários órgãos, com necessidade de interagir com o Ministério do Interior e, claro, com o Ministério da Defesa.

Segundo analistas, a Rússia começou a enviar homens e equipamentos para a região de Kursk no dia 9 de agosto e obteve os primeiros resultados. O avanço das forças ucranianas parece ter abrandado e as unidades ucranianas já não controlam toda a cidade de Sogda.

Unidades estão a ser transferidas de outras áreas da frente, incluindo das regiões de Kharkiv e Kherson, que correm, portanto, maior risco de exposição, mas não de Donetsk. Em geral, e com base em informações também publicadas por bloggers russos, Moscovo parece inclinado a confiar nos recrutas: os recrutas não devem estar envolvidos em operações da linha da frente, como Putin enfatizou no passado, mas agora parece que a linha vermelha foi ultrapassada. superado significativamente. .