Dentro do Iisium Wood Abyss – Corriere.it

A partir de Francesco Battistini

É a maior vala comum descoberta na Europa desde a época de Srebrenica: entre os 445 estão também os corpos de crianças

Se este homem está morto. O corpo é desmontado e dobrado em uma espécie delesuma pilha de trapos enlameados e desbotados para embrulhar, corda no pescoço. Eles o erguem ao meio da sujeira da madeira gorda e lentamente, cuidado, é preciso ser meticuloso ao lidar com esses assuntos enterrados. E são mais frágeis do que as almas que continham. Que carregam fatos tão pesados ​​em seus ossos tenros. Médico Vitaly Kravchenko Ele é médico legista aposentado. Eles o chamaram para ajudar no necrotério de valas comuns, e ele é um cara enorme. Mas quando ele se ajoelha neste pedaço de pano, ele se torna tão pequeno quanto o resto de nós. Também dobrado, sob a banalidade de um mal colossal. Tire a máscara dele e com nojo: Ele cavava havia três dias e agora não conseguia distinguir entre o cheiro fresco de pinho e o fedor de cadáveres.. “Nunca vi tantos e todos juntos…”. Ele limpa a sujeira com as mãos, aparentemente acariciando os mortos. Tente encontrar um rosto que não existe mais. Um documento nos bolsos, um anel nos dedos, algo que você conhece. Nada. Tudo o que resta é a bolsa branca e o marcador preto, para dar a única identificação possível: 321.

cheiro e silêncio Eles nos levam em massa, para ter certeza de acreditar. Jornalistas e juízes. Medalha do Presidente Volodymyr Zelensky Quem quer mil e mil testemunhas diante dos crimes de guerra cometidos pelos russos em retirada. O segredo da Floresta de Izium não era mais um segredo. Os ucranianos dizem que esta é uma arma poderosa que pode não levar Putin ao Tribunal de Haia, mas alguns de seus superiores o farão. para mim Bucha Ele fingiu que tudo era falso, Irvine está em Mariupol Ele também negou a verdade, mas Ezeum fez um show de horrores que o investe quando você está na floresta, um guia que não requer vídeos ou imagens de satélite para vasculhar: No silêncio do pinhal, apenas o fedor de 445 corpos foi encontrado, e outros que sabem onde. As maiores valas comuns descobertas na Europa desde as guerras de Srebrenica e dos Balcãs. O cadáver encontrado numa forca diz que “99% não são os que morreram em condições de guerra”.é seguro Ole Kotenkoencarregado de investigar os desaparecidos nos últimos meses: “Há muitos corpos sinais de violênciadescobrimos alguns com Mãos amarradas nas costas. Até várias crianças. Em Izyum e nas aldeias da região de Kharkiv havia 10 salas de tortura“. READ Registro de nascimento em Marrocos: uma mulher do Mali dá à luz a nove gêmeos Tudo é cuidadosamente verificado, porque Oitenta por cento dos edifícios da área foram destruídos Os outros vinte são frequentemente extraídos. Sobreviventes dizem que foram espancados e eletrocutados. “Eles não me enterraram na floresta só porque fugiram cedo”, diz Maxim, que está vestindo uma camiseta com a inscrição. Solte a ferasolta a fera, sem saber que a viu tão selvagem: “Mantenha-me em um porão. Um dia eu desmaiei. eu tinha certeza que iria morrer“.

O detetive Kotenko promete que «vamos ao fundo, haverá muito Equipe da ONUpara entender quantos corpos já passaram por essa violência.” Ele acrescenta que a certeza é que existem outras valas comuns por aí. Os russos não fizeram nada para esconder os cadáveres amontoados: Em Srebrenica, por exemplo, os sérvios foram desmembrados e espalhados por toda a Bósnia (muitas vítimas, ainda hoje, não são identificadas…). Isso é por que Izyum corre o risco de entrar na geografia de Katyn, Bergen-Belsen, matadouros históricos abandonados pelo horror da memória. Na rua principal e até na praça em frente ao neon surreal Eu amo Iseu escrito em cirílico, Não há nem mesmo uma parede saudável. Perto dali, apenas os velhos fazem fila ao meio-dia para pão e ajuda humanitária: “Não me importo se eles trazem Putin para Haia – grita Ivan, 83 anos -. Eu gostaria de saber se eu vou encontrar pão amanhã! ». Ele nem se importa que os russos destruíram o Instituto Técnico em Izyum, um pequeno monumento brutal que no tempo da União Soviética ensinou ao jovem Jukov, o indomável e mais fiel marechal de Stalin, (na mutilação, na fachada) em no cinema municipal, os homens de “Z” deixaram um show nazista em preto e branco): “Já vivi muitas vidas – diz Evan – mas não esperava esse fim”. READ Sem entender o sinal durante o bungee jumping, a garota pula da ponte sem cordas e morre

Colaboradores com furos A maior vala comum, com cerca de setenta corpos e vários soldados, fica logo à direita. É minado em todos os lugaresE a cada 5 minutos há um estrondo no silêncio da floresta. A equipe de perfuração vestida de plástico azul está exausta: “Trabalhamos 72 horas por dia – Ihor, 26, diz algumas palavras em italiano por causa de seus estudos em Catania – é o pior trabalho que poderia acontecer. Mas muitos de nós são voluntários, Não recebemos um centavo. Sabemos que assistir essa porcaria é essencial“. lá 200 cruzes de madeira. Alguns deles levam o nome: Novikov Yakiv Gennadyuvin, nascido em 1976 … E muitos deles têm o número: Desconhecido 93, Desconhecido 94 … As sepulturas não foram cavadas apenas pelos russos, Izyum disse: “ Cinquenta colaboradores com pás“. Todas as pessoas fugiram pela fronteira, agora que este leste está reocupado. Era natural que eles escolhessem a floresta”, diz um homem com a camisa da Marinha Russa, que perdeu a esposa: A poucos metros do cemitério da cidadeEle ressalta que os mortos de Izium sempre se colocaram aqui. Mas quem disse que eles só são torturados no subsolo? “Faremos o DNA de todos os corpos – o governador de Kharkiv, Ole Senhopov prometeu – e compará-lo com as pessoas desaparecidas.”

Um pouco mais longe, há um pequeno cemitério de latasO. O único coordenador. A única não pisoteada pelos russos e cheia de flores. Só no final da visita nos montes soltos de terra, entre pás e máscaras, alguém se lembra dela. 445 mortos como cães, enterrados desconhecidos, sem funeral até que a investigação seja concluída. Uma mulher traz um buquê de girassóis encharcados e invertidos. Ele os coloca nas covas mais profundas. Eles não têm fragrância. E não apagam o cheiro da vergonha. READ Organização não governamental, barco de migrantes perdido que chegou à Tunísia - Altima Ora