Sanções ao petróleo russo não estão funcionando agora

A Rússia nos últimos meses conseguiu vender quase todo o petróleo para a Ásia, especialmente China e Índia, que não conseguiu vender para a Europa e os Estados Unidos devido às sanções contra a invasão da Ucrânia: graças aos altos preços do petróleo. Além disso, a Rússia conseguiu obter receitas acima do esperado com a venda de petróleo e eliminou quase completamente os efeitos das sanções impostas pelo Ocidente a esse setor.

Isso não quer dizer que as sanções não funcionem como um todo: a economia russa está severamente fraca e ainda é muito cedo para dizer quão bem ela pode suportar a pressão econômica imposta pelo Ocidente. Mas as sanções específicas ao petróleo, impostas pelos Estados Unidos e que serão impostas pela União Europeia e pelo Reino Unido até ao final do ano, tornaram-se ineficazes pela intervenção da China e da Índia: O jornal New York Times Sanções ocidentais sobre o petróleoBumerangue».

Após o início da invasão da Ucrânia, os Estados Unidos proibiram quase imediatamente as importações de petróleo russo, enquanto a União Europeia e o Reino Unido se comprometeram a fazer o mesmo até o final do ano (embora a união impedisse apenas dois terços das importações, com amplas exceções). Embora a maior parte das sanções tenha entrado em vigor em poucos meses, muitas refinarias e empresas de energia ocidentais já decidiram de forma independente bloquear ou reduzir as importações de petróleo russo, para evitar cair em sanções e dificuldades financeiras.

Por esta razão, as importações de petróleo russo para a Europa diminuíram significativamente nos últimos três meses. Mas, entretanto, muitos países asiáticos, especialmente China e Índia, intervieram, o que efetivamente anulou os efeitos negativos que esses recuos poderiam ter sobre a Rússia. Segundo estimativas citadas por O jornal New York TimesA quantidade de petróleo bruto russo importado para a Europa diminuiu 554.000 barris por dia de março a maio (de aproximadamente 2 milhões para 1,5 milhão), mas no mesmo período a Rússia conseguiu vender 503.000 barris por dia para a Ásia. Substituição completa.

A China é o país que mais se beneficiará com essa mudança. A Rússia se tornou seu maior fornecedor de petróleo bruto, superando a Arábia Saudita nos últimos dois meses: em maio, a oferta russa aumentou 55% em relação a maio de 2021, atingindo um recorde histórico.

Mas a maior surpresa provavelmente foi a Índia, que de pequeno importador se tornou um dos principais compradores de petróleo russo nos últimos meses: passou de 60 mil barris de petróleo bruto importado por dia no início do ano para 430 mil barris importados em maio. Para a Índia, a compra de petróleo bruto russo tornou-se particularmente conveniente por dois motivos: primeiro, porque a Rússia vende seu petróleo bruto a preços muito reduzidos, para compensar o fato de sua compra ter se tornado mais arriscada devido a sanções (por exemplo, Western As empresas se recusam a segurar os bens e é difícil obter empréstimos dos bancos contra adiantamentos).

Em segundo lugar, a Índia tem uma importante indústria de refino, exporta petróleo bruto russo refinado que paga muito pouco no exterior, obtendo enormes ganhos graças ao fato de o preço da energia ser muito alto. Além disso, as refinarias indianas também abastecem a Europa, o que torna muito provável que os países europeus tenham comprado inadvertidamente petróleo russo refinado da Índia, a um preço alto.

Outros países asiáticos, como Filipinas e Sri Lanka, também Suas importações de petróleo russo estão aumentandoembora em menor quantidade.

O enorme aumento dos preços da energia é um grande benefício para as finanças públicas da Rússia, que em junho, segundo estimativas do Ministério das Finanças, devem faturar seis bilhões de dólares a mais do que o esperado, graças aos preços mais altos internacionalmente.

Tem sido muito mais difícil para a Rússia encontrar compradores alternativos para seu gás natural, que é difícil de transportar por navio e com poucos gasodutos para a Ásia. Mas a Europa, que depende mais do gás do que do petróleo russo, nunca deixou de comprar gás da Rússia, não ameaçou fazê-lo, e a solução para este problema para Vladimir Putin. Agora, de fato, é a Rússia que está cortando o fornecimento de gás para a Europa, possivelmente para assustar os governos europeus e Torna o armazenamento de gás mais difícil no próximo inverno.

Portanto, pelo menos por enquanto, as sanções ocidentais ao petróleo não se aplicam, mas devemos ter um pouco de cuidado antes de chamá-las de fracasso total. Em primeiro lugar, estes acordos ainda não entraram em vigor: a diminuição das importações em 500 mil barris por dia (de um total de 2 milhões) deve-se à iniciativa de empresas e refinarias individuais, mas quando é imposto um embargo total às Petróleo russo (ou dois terços, como na Europa) Então as coisas podem mudar.

De maneira mais geral, é muito cedo para fazer um julgamento abrangente sobre a eficácia das sanções. É verdade que a Rússia opôs resistência surpreendente nos últimos meses, mesmo que muitas de suas conquistas sejam atribuídas mais do que qualquer outra coisa. à acção decisiva do seu banco central. Mas a maioria dos especialistas acredita que a maior parte dos efeitos deve ser vista nos próximos meses, começando no outono, quando as sanções entrarem em vigor e tiverem tempo para entrar em vigor.