David Cusack já havia matado duas pessoas uma semana antes do ataque à Universidade de Praga

A polícia da República Checa anunciou que David Kozak, o homem que matou 14 pessoas num ataque armado à Universidade de Praga em 21 de dezembro, deixou uma carta em sua casa na qual confessava ter matado outras duas pessoas na Floresta Klanoviki, perto Praga, no dia 15 do mesmo mês. Kozak disse na nota que se mataria, como fez mais tarde durante o ataque à universidade, após ser cercado pela polícia. As pessoas mortas na floresta eram um homem de 32 anos e sua filha de dois meses.

Inicialmente ninguém foi considerado responsável por estes assassinatos, mas logo após o ataque à universidade, levantou-se a hipótese de que poderia ser o próprio Kozak: a polícia já o tinha incluído numa longa lista de suspeitos e deveria interrogá-lo no futuro. dias. . Cusack tinha 24 anos e era natural de Houston, perto de Praga. Até agora, os motivos do ataque à universidade e de outros assassinatos são desconhecidos.

Em 21 de dezembro, Kozak invadiu o prédio da Faculdade de Filosofia da Universidade Carolina, uma das universidades mais antigas e prestigiadas da Europa, matando 14 pessoas com arma de fogo e ferindo outras 25. Após o ataque ao pai de Kozak, ele também foi encontrado morto em sua casa. Casa na universidade: Segundo a polícia, ele também foi morto pelo filho.

– Leia também: A história por trás da foto de estudantes nervosos durante o ataque em Praga