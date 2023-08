Mudança radical de aparência

A vestimenta faz o monge? Aparentemente sim. Um barbeiro cortou o cabelo e a barba de um morador de rua, dando-lhe um novo visual. Um homem pode mudar de vida depois de ir ao barbeiro?

A ciência provou isso A primeira impressão de uma pessoa é criada após sete segundos de observação. Quando você conhece alguém profundamente, pode se apaixonar por sua personalidade e personalidade, mas quando ainda é desconhecido, a primeira coisa que importa é sua personalidade. A aparência. É por isso que, se você deseja causar uma boa impressão instantânea em alguém, primeiro deve cuidar de sua aparência externa. Quase sempre, sem-teto parece negligenciadoTambém é imperativo para aqueles que raramente acessam banheiros e não podem pagar uma sessão com um barbeiro ou esteticista.

Entre os muitos sem-abrigo que habitam o nosso planeta, existem Bruno Henrique Casero Ramos, um brasileiro que vive nas ruas da metrópole de São Paulo. Como muitos outros thobes, o homem tem cabelo comprido e barba espessa. Ou pelo menos mantê-lo até que ele conheceu Leander Mathias, barbeiro e cabeleireiro paulistano. Este atravessava a cidade e aguardava o semáforo para que a faixa de pedestres ficasse verde, quando percebeu Bruno que mendigava na calçada.

Barbeiro conhece morador de rua – a transformação é incrível

Em entrevista ao site brasileiro Opovo, o barbeiro disse que assim que o viu se perguntou como poderia ajudar aquele homem. O primeiro pensamento que lhe veio à mente foi convidá-lo para seu salão. “Eu dei a ele meu cartão de visita e disse que ele poderia vir me ver a qualquer momento, porque eu queria ajudá-lo a mudar seu visual.” A princípio, Bruno parecia desconfiado, então, depois de algumas horas, o cabeleireiro voltou até ele e o acompanhou pessoalmente ao salão. A primeira coisa que ele fez? dei-o Sabonete e duas toalhas. Eu disse a ele para sair de sua vida. Então eu paguei o almoço para ele.”

Depois de alimentá-lo, como prometido, ele também muda radicalmente sua aparência: “Um ótimo corte de cabelo completo com destaques, corte de barba sério e corte de rosto e sobrancelha.”Anuncie seu cabeleireiro. Como o vagabundo reagiu quando se viu no espelho? “Quando terminei, ele ficou em choque. Não se reconhecia mais: de sem-teto virou modelo”Mathias brincou. Depois que o post se tornou viral no Brasil, um dentista se ofereceu para lhe dar tratamento odontológico gratuito. Não está claro o que aconteceu a seguirMas se Bruno procurava um recomeço, encontrou-o graças a duas pessoas generosas.

