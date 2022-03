Papa Francisco: “Tenho vergonha de países que aumentam os gastos militares para 2%, seu louco!” Na Agenda do Senado Libra: Diferenças na Liga

“O eu me senti tímido Quando li que um grupo de países se comprometeu a gastar 2% de seu PIB nisso comprar armas Em resposta ao que está acontecendo, louco! O duro ataque ao aumento dos gastos militares a pedido da OTAN vem de Papa Francisco, durante uma reunião realizada quinta-feira no Centro da Mulher Italiana. A verdadeira resposta Não são outras armasoutras sanções, outras alianças político-militares – disse o Papa – mas outra abordagem, Uma maneira diferente de governar o mundo Agora globalizado, os dentes não aparecem, o estabelecimento de relações internacionais. O modelo de tratamento existe, graças a Deus, mas infelizmente ainda está sujeito ao modelo de poder econômico-tecnocrático-militar.” A Câmara concordou em 16 de março. Agenda para um decreto ucraniano proposto pela Liga – mas assinado por todos os outros poderes majoritários além dos Irmãos da Itália – obrigando o governo a aumentar os gastos com defesa em até 2% do PIB (hoje são 1,4%), No total, segundo dados do Observatório Milex, de 38 bilhões de dólares por ano104 milhões por dia.

Foi assinado um compromisso de gastar pelo menos 2% do seu PIB em defesa até 2024 Chefes de Estado e de Governo A partir de Garoto No 2014Mas só até 2021 Dez dos trinta estados membros Eles chegaram até aqui. Com a invasão da Ucrânia, a Alemanha também acelerou, alocando um orçamento extraordinário de cem bilhões de euros para fortalecer o exército. Aqui, no entanto, a mesma agenda que foi aprovada por maioria búlgara na Câmara dos Deputados provavelmente será Não pode ser encaminhado No Senado (que votará o decreto da Ucrânia na próxima semana): De fato, cedendo a uma dor de estômago interna, a Liga declarou que não queria ser reintroduzida. “Continuamos convencidos de que os compromissos da Otan devem ser respeitados, daí o aumento dos gastos militares. Mas a posição foi tomada com pauta na Câmara dos Deputados, então tudo bem”, diz o líder do grupo no Senado. Maximiliano Romeu. Em relação a este tópico, houve uma clara mudança por parte do líder do M5S Giuseppe Conteque anunciou o votar contra De sua festa para possível gêmeo odg Apresentado no Palazzo Madama. Em entrevista com Jornalismo Conte enfatizou que “em um momento como o aumento da conta atual, dois anos após a pandemia, e com a recessão atingindo famílias e empresas, não está claro por que as prioridades devem ser os gastos militares”..

Também se opõe ao grupo Livres e Iguais no Senado liderado pelo líder do grupo Loredana de Beatriz. Por outro lado, há uma frente comum de todos os outros partidos no poder, sem vozes dissonantes mesmo da ampla corrente católica dentro do Partido Democrata. No entanto, o Papa Bergoglio definiu em seu discurso: “Agora está claro que a boa política não pode vir de uma cultura de poder entendida como dominação e opressão, mas apenas de uma cultura de cuidado e preocupação com a pessoa e sua dignidade e cuidado com o nosso comum. A evidência, infelizmente, é negativa. guerra vergonhosa Nós vemos.” “Eu acho que pertence à minha geração de vocês Insuportável Veja o que aconteceu e o que está acontecendo em Ucrânia. Mas infelizmente isso é O fruto da antiga lógica do poder Que ainda domina o chamado geopolíticaO Papa também retoma um conceito que denunciou repetidamente:Terceira Guerra Mundial em pedaçosAs guerras territoriais não estiveram ausentes – observa – e é por isso que eu disse que estávamos na ‘Terceira Guerra Mundial em cinzas’, um pouco por toda parte, até esta guerra, que tem uma dimensão maior e Ameaçando o mundo inteiro. Mas o problema básico é o mesmo”, afirma: “Ainda governamos o mundo como um só.”xadrez‘, onde os fortes estudam os movimentos por sua causa domínio à custa dos outros.”

O Arcebispo de Bolonha, o Cardeal, falou também da guerra na Ucrânia Mateus Zubifalando no XVII Congresso da Anpi: Hoje, diz ele, “precisamos renunciar à guerra, não é visto apenas como um problema político-jurídico. O que temos que fazer é acima de tudo Perder a soberania para conceder a soberania Se servir a todos aqueles organismos que foram enfraquecidos ao longo dos anos de tal forma que pagamos suas consequências. Penso nas Nações Unidas, penso na Europa, na necessidade deForte estrutura internacional, capaz de resolver disputas, uma autoridade global capaz de atuar efetivamente no nível legal. Esta geração sofreu com uma pandemia Segunda Guerra Mundial Ele a conhecia bem. Conferência Episcopal ItalianaPor sua vez, está considerando uma possível visita de uma delegação de bispos italianos às regiões fronteiriças: um “gesto especial de aproximação tangível” identificado pelo secretário-geral, Mons. Stefano Russo.