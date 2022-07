Ucrânia guerra Rússia, as últimas notícias sobre a crise. diretamente

Vice-presidente da Câmara de Comércio: “O interesse pelo turismo extremista está aumentando”

A Ucrânia desperta o interesse dos amantes do turismo extremo. “Há um interesse crescente pelo nosso país em guerra, por parte de visitantes conhecidos e até mesmo cidadãos comuns de países estrangeiros. A experiência de fugir em um abrigo após um ataque aéreo, como aconteceu durante a visita de Angelina Jolie, estimula a imaginação de muitos que amam essas jornadas perigosas.” Ele fala sobre isso com Adnkronos Mikhailo Nepran, vice-presidente sênior da Câmara Nacional de Comércio. “Até mesmo Angelina Jolie era uma turista extrema, embora sem querer – diz o vice-presidente da Câmara Nacional de Comércio com uma piada – a Ucrânia conhece essas formas de turismo há décadas. Lembro-me em 2014, durante a revolução Maidan, turistas que acamparam em a praça, arriscando se envolver em massacres. Eles me disseram que apreciavam esses sentimentos afiados e especiais.” Entre as frentes que o turismo extremo da Ucrânia adorou, também está a usina nuclear de Chernobyl, desde o desastre de 1986. “Especialmente depois do drama na TV – lembra Nabran – as pessoas queriam ver e visitar esses lugares”.