revolucionários Chechênia Eles estão se preparando para abrir outra frente contra russos. Uma nova guerra civil pode eclodir no Cáucaso, pois os separatistas pretendem aproveitar a dificuldade do exército de Moscou para desviar forças. da Ucrânia.

lá Rússia Na verdade, participei de duas guerras na Chechênia nos anos 1990 e início dos anos 2000. guerras que um separatistas Os muçulmanos tentaram conquistar a independência após o colapso da União Soviética. No final, o poder caiu nas mãos do Ramadã Kadyrov, o atual presidente pró-Rússia da República da Chechênia e muito leal a Putin. De fato, os milicianos chechenos participaram da invasão da Ucrânia junto com as tropas de Moscou. Mas os rebeldes chechenos desdobraram seus batalhões na Ucrânia ao lado do exército de Kyiv. Um desses batalhões é a Brigada Al-Mansur, cujo porta-voz anunciou a retomada das hostilidades contra os russos também na Chechênia. “A Rússia entrará em colapso”, disse ele. Em um vídeo postado nas redes sociais, o Daily Express informou que os separatistas fizeram novas ameaças contra Putin e Kadyrov: “Nossos pais e mães foram mortos pelos federalistas russos. A partir de hoje, o movimento de resistência começará a se mover. Pedimos a todas as pessoas livres que resistam em todos os níveis. Nós nos recusamos a viver sob a bandeira da ocupação.”

Inteligência dos EUA: rebeldes chechenos podem tirar vantagem da guerra

Rebeca KovlerUm especialista em inteligência dos EUA disse à Fox News: “A possibilidade de que os rebeldes chechenos, para afirmar sua independência, possam tirar proveito do fato de que as forças russas estão implantadas na Ucrânia é plausível. E mesmo que não cumpram suas ameaças, pelo menos farão Putin acreditar que está arriscando esvaziar suas forças na Ucrânia, deixando Kyiv com a possibilidade de um contra-ataque.” Enquanto isso, Kadyrov pediu a Putin que armasse o Cáucaso com um sistema de defesa antiaérea nas montanhas da região e uma base de tanques em Shali. Kadyrov disse que “a Rússia precisa de soluções militares estratégicas” no atual contexto geopolítico. “Nas montanhas da Chechênia, na fronteira sul da Rússia, os sistemas de defesa antiaérea são mais necessários do que nunca”, escreveu ele em seu canal Telegram. Ele batizou o novo Regimento Akhmat do Norte (em homenagem a seu pai Akhmad Kadyrov), chefiado pelo Ministério da Defesa russo e formado por “combatentes com experiência em operações na Síria e na Ucrânia”. O regimento se juntará a East Akhmat, West Akhmat e South Akhmat.