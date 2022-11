Ucrânia: Kyiv corre o risco de apagões completos, ‘quer um genocídio energético’ – mundo

Há preocupação em Kyiv com o bombardeio russo da infraestrutura de energia. Prefeito Vitali Klitschko não descarta possibilidade de falta de energia Na capital ucraniana, devido à falta de eletricidade, aquecimento, água e comunicações, ele pede aos moradores que se abasteçam de alimentos ou deixem a cidade temporariamente.

“Sejamos honestos: A Federação Russa está tentando cometer um genocídio energéticoMas Kyiv e Ucrânia vão resistir”, escreveu Mikhailo Podolyak, conselheiro do presidente ucraniano, no Twitter. Volodymyr ZelenskyAcrescentando que o “plano de proteção é simples” e prevê “defesa aérea, proteção de sistemas de infraestrutura e otimização de consumos”. Em seguida, Podolak explicou que o “Estado ucraniano” está respondendo ativamente a esses desafios “e que” está em andamento um trabalho para uma solução com os parceiros”.

Segundo o NYT, a cidade começou Planeja evacuar 3 milhões de moradores. Os russos acusam os ucranianos de danificar a barragem da usina hidrelétrica de Kakhovka, na região de Kherson, com um míssil sem causar danos graves. Kerson ficará sem energia devido a um ataque à rede elétrica.

No entanto, a hipótese de evacuação em massa foi descartada, pelo menos por enquanto. A situação em Kyiv está sob controle e atualmente não há razão para considerar uma evacuação de emergência dos moradores da capital ucraniana. Isto foi afirmado por Roman Tkachuk, chefe do Serviço Municipal de Segurança da Administração Estatal da Cidade de Kyiv, citando Ukrinform. “No momento não há razão para falar sobre evacuação”, disse Tkachuk. “O sistema de proteção civil deve estar pronto para várias opções, mas isso não significa que estamos nos preparando para iniciar um processo de evacuação. Para responder da maneira correta, devemos ter um plano para todos os cenários possíveis”, acrescentou.

enquanto Kherson foi deixado no escuro e sem água. As autoridades russas de ocupação denunciaram que “Kherson está atualmente sem eletricidade e água, depois que as forças ucranianas atacaram as linhas de energia”. “Após um ataque terrorista organizado pelo lado ucraniano, três torres de concreto que transportavam linhas de alta tensão no eixo Pereslav-Kakhovka foram danificadas.”

Os russos acusam os ucranianos de “destruir” a barragem da usina hidrelétrica de Kakhovka com um míssil.Na região de Kherson. “Seis mísseis HIMARS foram usados ​​no ataque às 10 horas desta manhã. Unidades de defesa aérea derrubaram cinco mísseis, um atingiu e danificou a barragem de Kakhovka”, a agência de notícias Interfax citou um representante dos serviços de emergência a repórteres.

Segundo o Washington Post, os Estados Unidos sabem que o czar não quer a paz, mas temem o impacto da posição de Kyiv no apoio internacional à sua causa.

O Conselheiro de Segurança Nacional dos EUA, Jake Sullivan, está há vários meses envolvido em conversas secretas com seus colegas russos. Isso foi relatado por fontes bem informadas do Wall Street Journal, citando conversas privadas com Yuri Ushakov, conselheiro de política externa de Vladimir Putin.

Novidades da frente

Explosões em Donetsk ocupada

O jornal Kyiv Independent, citando a mídia estatal russa, informou que várias explosões foram relatadas durante a noite na parte ocupada pelos russos de Donetsk. De acordo com informações preliminares, um grande incêndio ocorreu em um prédio da Administração Ferroviária na região de Voroshylivskyi. No momento, não há relatos de feridos ou vítimas.

Os russos atacam a região de Sumy, um morto

O governador Dmytro Chivitsky disse, conforme relatado pelo jornal Kyiv Independent, que pelo menos uma pessoa foi morta nos ataques de ontem das forças russas na região de Sumy, no leste da Ucrânia. De acordo com Zhyvytskyi, os russos dispararam mais de 200 mísseis contra diferentes comunidades, incluindo Bilopillia, Esman, Vorozhba, Krasnopillia, Khotin, Seredyna-Buda e Shalyhyne. No distrito de Forrogba, uma mulher foi morta e outra ferida.

Bombas russas em Donetsk, mortes de civis

Pelo menos um morador da região de Donetsk, leste da Ucrânia, morreu ontem devido a ataques das forças russas, disse o chefe da administração militar regional, Pavlo Kirilenko, no Telegram, acrescentando que mais cinco pessoas ficaram feridas. O Ukrinform relata isso. “Em 6 de novembro, os russos mataram um civil na região de Donetsk, na cidade de Bakhmut. Cinco outros ficaram feridos na região”, escreveu Kirilenko. Kirilenko observou que atualmente é impossível determinar o número exato de vítimas em Mariupol e Volnovaka.

Pró-Rússia: Mais de 500 civis mortos em Donetsk desde fevereiro

Mais de 500 civis, incluindo 23 crianças, foram mortos na autodeclarada república de Donetsk desde que a escalada começou em fevereiro deste ano, segundo representantes pró-Rússia da República Democrática do Congo no Centro Conjunto de Controle e Coordenação de Guerra. Crimes na Ucrânia, de acordo com a agência de notícias estatal russa TASS. “Nos 263 dias de escalada (desde 17 de fevereiro), 503 civis foram mortos, incluindo 23 crianças”, disseram pró-russos em uma nota postada no Telegram, especificando que 3.718 pessoas ficaram feridas, incluindo 234 crianças.

JB: Rússia não recuperará supremacia aérea por meses

A falta de superioridade aérea da Rússia na Ucrânia “não mudará nos próximos meses”: o Ministério da Defesa britânico escreveu em sua atualização diária de inteligência sobre a situação no país. De acordo com o relatório, o persistente déficit de superioridade aérea de Moscou “provavelmente será exacerbado pelo treinamento insuficiente, pela perda de militares experientes e pelo aumento do risco de realizar operações de apoio aéreo em áreas onde as defesas aéreas estão altamente concentradas”. O ministério concluiu que esse cenário “é improvável que mude nos próximos meses”, ressaltando que as perdas das aeronaves russas podem exceder significativamente sua capacidade de produzir novas perdas. Além disso, o tempo necessário para treinar pilotos reduz ainda mais a capacidade de Moscou de renovar sua capacidade de combate aéreo.

BBC: Mais de 1.500 novas sepulturas foram cavadas perto de Mariupol

Mais de 1.500 novas sepulturas foram cavadas desde junho passado em um cemitério em massa perto da cidade de Mariupol, no sul da Ucrânia, na região de Donetsk anexada à Rússia, segundo análise de novas imagens de satélite da BBC. O local, a noroeste da cidade, consiste em um grande campo de sepulturas contendo – segundo autoridades e testemunhas ucranianas – milhares de corpos. Mariupol, uma cidade portuária perto da fronteira russa, tem sido um importante alvo estratégico para os russos e tem sido bombardeada incansavelmente desde o início da invasão. Imagens de satélite recentes do Maxar mostram, segundo a BBC, que três locais de sepultamento em massa perto de Mariupol – localizados em Stari Kerim, Manush e Vinohradny – estão em constante expansão desde a primavera. Em particular, o Center for Information Resilience analisou imagens de Staryi Krym para o programa Panorama da BBC e concluiu que mais de 1.500 novas sepulturas foram escavadas desde que analisou imagens do local em junho passado. O centro também estima que mais de 4.600 sepulturas foram escavadas desde o início da guerra, observando que é impossível saber quantos corpos foram enterrados no local. Segundo autoridades ucranianas, pelo menos 25.000 pessoas foram mortas nos combates em Mariupol, das quais 5.000 a 7.000 morreram nos escombros de suas casas bombardeadas.

Kyiv: russos prendem e deportam moradores de Kherson

Os russos estão detendo e deportando moradores da região de Kherson por suspeita de cooperação com o Serviço de Segurança ucraniano: várias centenas de cidadãos estão atualmente detidos e muitos deles são transferidos para Simferopol, na Crimeia. Yuri Sobolevsky, do Conselho Regional de Kherson no Exílio, disse em poucas palavras: “Temos relatos de que pessoas são presas todos os dias. Algumas dessas pessoas – felizmente a maioria – são libertadas depois de uma ou duas semanas, mas se não demonstrarem e não estão ligados ao serviço de segurança na Ucrânia, eles ainda estão detidos.” Una relatórios.

UNICEF entrega 29 geradores para Kherson

A UNICEF entregou 29 geradores, em cooperação com as autoridades da região de Kherson, para restabelecer um fornecimento elétrico estável para “instalações médicas, água e aquecimento em áreas acessíveis da região de Kherson”. Os geradores ajudarão a “atender às necessidades antes do inverno, uma grande ajuda para a população local”, disse Yaroslav Janusevich, chefe da Administração Militar Regional de Kherson. Wielkolksandrievska e Wiskobelska. Outros 14 foram entregues às autoridades locais para apoiar os serviços de água nessas áreas, garantir o acesso à água para cerca de 12.000 pessoas e apoiar o funcionamento do serviço de emergência na região de Kherson. “Acesso aos cuidados de saúde e a água é um direito básico, então o acesso das crianças aos serviços básicos deve ser restabelecido o mais rápido possível”, disse ele. Estamos comprometidos em adquirir os suprimentos e serviços necessários para que isso aconteça.” Representante do UNICEF na Ucrânia Murat Şahin.