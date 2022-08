Taiwan ativa sistemas de defesa: “Mísseis disparados por Pequim”. Japão pede à China que pare de manobras imediatamente

A China forneceu sua “resposta legítima” contra os rebeldes em Taiwan disparando mísseis balísticos, enviando aviões de combate e navios de guerra nos maiores exercícios de todos os tempos na ilha. A demonstração de força, lançada por “provocação americana” para visitar Taipei, começou com a presidente da Câmara dos EUA, Nancy Pelosi, com um “ataque de míssil convencional” nas águas a leste de Taiwan. As Forças Armadas de Taipei responderam que não querem escalar e apoiam o “princípio de se preparar para a guerra sem buscar a guerra”.

O Exército Popular de Libertação, que aboliu “o controle naval e aéreo da costa leste”, anunciou esta tarde o sucesso dos lançamentos que “atingiram todos os alvos com precisão”, e confirmou em nota o coronel Shi Yi, porta-voz do Comando do Teatro Oriental do Exército Popular de Libertação foi estabelecido em 2016 para controlar a ilha. Taiwan disse que vários mísseis e 11 mísseis balísticos Dongfeng (possivelmente Df-15 e 17) foram disparados “em lotes diferentes”, condenando os exercícios como “ações irracionais que minam a paz regional”, mas também garantindo que os militares de Taipei “percebam imediatamente sua própria dinâmica”. .” .lançar e ativar sistemas de defesa relevantes e aumentar a prontidão para o combate.”

À noite, o quadro ficou mais claro na escalada da tensão. O Japão informou que cinco dos nove mísseis detectados por seus sistemas acabaram em sua zona econômica exclusiva, levando o ministro das Relações Exteriores Yoshimasa Hayashi a exigir uma interrupção “imediata” das operações. O ministro da Defesa, Nobuo Keshi, explicou que este é o primeiro caso desse tipo: “Isso – como ele disse em um briefing – é um assunto sério no que diz respeito à segurança nacional de nosso país e de nosso povo”. O aspecto preocupante é que quatro dos cinco mísseis balísticos “acredita-se que tenham sobrevoado a ilha principal de Taiwan”, segundo mapas e coordenadas de trajetória emitidas pelo ministério: um risco que Taipei confirmou posteriormente, o que poderia levar a uma escalada significativa . cenários. A China, segundo seu relatório, enviou mais de uma centena de caças, bombardeiros e outras aeronaves militares para as áreas de manobra (22 aeronaves cruzaram a linha média do estreito). Enquanto mais de 10 destróieres e fragatas realizaram uma patrulha conjunta de bloqueio, alerta e reconhecimento, o porta-aviões Liaoning – surpreendentemente – retornou ao porto de Qingdao desde quarta-feira.

O desfile de guerra, que decorreu de domingo a segunda-feira e se estendeu a sete zonas de exclusão em vez de seis, questiona o propósito do controle da China. O Pentágono e os analistas militares não têm medo de invasão, pelo menos por enquanto: Pequim não está pronta. A hipótese poderia então ser a de impor um bloqueio aéreo e marítimo. Ou seja, um estado de pressão constante na ilha, entre as manobras militares que se tornarão rotina, o boicote econômico (atingir o câmbio de saída da ilha), o aumento de ciberataques que já dobraram nos últimos dias no Presidential ufficio e sites do governo . A última alavanca seria a alavanca diplomática cujas características surgiram hoje: todo o sistema de mídia, rede diplomática e inúmeras contas de mídia social mandarim apoiaram a leitura dos EUA responsáveis ​​pela crise e a tentativa de mudar o status quo. “São os Estados Unidos que causaram a turbulência e a crise e que continuam a aumentar as tensões”, gritou o ministro das Relações Exteriores, Wang Yi, duramente na declaração conjunta dos ministros das Relações Exteriores do G7, que pediram a Pequim na quarta-feira que evitasse “agressão”. Atividade militar” devido ao risco de “escalada desnecessária” e “não alterar unilateralmente o status quo”.

Wang, em Phnom Penh para a Cúpula Ministerial da ASEAN, cancelou o acordo bilateral com Hayashi, que por sua vez se reuniu com o secretário de Estado dos EUA, Anthony Blinken: ambos condenaram a ação chinesa. Os países da ASEAN expressaram preocupação com os riscos de conflitos. Em Pequim, por outro lado, o Itamaraty convocou os embaixadores dos países do G7 – incluindo a Itália – e da União Européia para expressar sua profunda decepção com a declaração. O presidente Xi Jinping está se preparando para o XX Congresso do Partido Comunista, que no outono deve confiar ao Partido Comunista Chinês por mais cinco anos para encontrar uma solução sobre Taiwan, uma parte “inalienável” da China. Testes musculares para uso interno podem ser úteis para unir as fileiras, mas um confronto aberto entre os EUA e a China será o golpe final para a economia globalizada, ao mesmo tempo em que infligirá grandes danos à problemática economia chinesa. O inesperado pode revolucionar os planos, mesmo diante do mito insano da programação da festa.