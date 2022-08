China, 5 mísseis caíram na zona econômica do Japão. Tóquio: “uma questão séria e pedimos uma solução pacífica”

lá China Lançar Cinco mísseis balísticos Na zona econômica exclusiva de Japão Durante os exercícios militares em torno de Taiwan. Isto foi afirmado pelo Ministro da Defesa japonês, Nobu KishiQuem confirmou que foi a primeira vez que tal episódio aconteceu: “Esta é uma assunto sério que está relacionado com a segurança nacional do nosso país e a segurança das pessoas.” Nas últimas horas, após os seguintes movimentos chineses Visita subordinar Alto-falante O congresso Nancy Pelosio Governo de Tóquio através do Secretário-Chefe do Gabinete Hirokazu Matsuno Ele exortou “fortemente um solução pacíficada pergunta China e Taiwan Através dos canais diplomáticos, um Pequim. Conforme mencionei notícias do JapãoPara o Itamaraty, o problema não é de direito internacional: a China, de fato, pode fazer todos os exercícios militares que quiser.

No entanto, o que preocupa é o fato de que a notificação desses exercícios foi Postado há pouco tempo Do começo. que tem ameaçadas de extinção Pescadores e navios mercantes na esfera econômica. Enquanto Tóquio Aumente a vigilância ao redor da cadeia Ilhas Nancyno sudoeste do Japão, Anthony Blinken Repita como os Estados Unidos”eles se opõem a qualquer esforço unilateral para mudar o status quo de Taiwan, especialmente pela força.” O secretário de Estado dos EUA também explicou como a política Washington Isso não mudou”estabilidade do estreito É do interesse de toda a região.”

