A partir de Guido Santificio

Em caso de invasão de Pequim, Taiwan considera abordar um ouriço esperando por ajuda

Mas não é só este gigante que preocupa estrategistas ocidentais. Tendo favorecido grandes unidades terrestres por décadas para defender as fronteiras com a Rússia e a Índia, a nova doutrina da China recentemente Triplicou sua força de elite capaz de pouso repentino, que hoje conta com 35.000 homens treinados como fuzileiros navais dos EUA. São batalhões equipados com veículos rápidos e versáteis do tipo hovercraft, cobertos pela Força Aérea e Artilharia Aerotransportada. As ilhas artificiais construídas no Mar da China Meridional foram fortificadas e infligirão pesadas perdas à Marinha dos EUA, salvando os taiwaneses; Pequim se orgulha de desenvolver um míssil supersônico Dongfeng DF-17 chamado “Aircraft Carrier Killer” por sua suposta capacidade de violar as defesas de porta-aviões que deram à frota do Pacífico dos EUA por décadas: o último lançamento foi transmitido no domingo. . da TV chinesa.