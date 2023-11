“Perdendo contato com os sequestradores”: revelando os reféns do Hamas

Embora as FDI afirmem que intensificou o seu ataque contra o Hamas em áreas do norte de Gaza, matando “vários” militantes e atingindo infra-estruturas subterrâneas e outros alvos “importantes” no bairro de Zaytoun, na Cidade de Gaza e JabaliaDesenvolvimentos importantes aparecem na frente dos reféns. Parece que algumas equipas das Brigadas Izz al-Din al-Qassam, o braço armado do movimento Hamas, perderam contacto com os grupos responsáveis ​​pela monitorização dos reféns. Isto foi confirmado pelo jornal israelense HaaretzPorta-voz da ala militar do Hamas. Ele não mencionou o número de reféns não rastreáveis ​​dos cerca de 240 reféns detidos na Faixa de Gaza, nem o destino das pessoas detidas pela organização terrorista palestiniana. “ O destino dos prisioneiros e sequestrados ainda é desconhecido “, disse o porta-voz Abu Obeida. Mas ele ressaltou que este anúncio pode complicar ainda mais os esforços de mediação para libertar os reféns em troca da libertação de alguns palestinos nas prisões israelenses. Bloomberg. As razões para a cessação repentina das comunicações com estes grupos não foram reveladas e permanecem desconhecidas.

As famílias dos reféns chegam a Jerusalém

Ao mesmo tempo, dezenas de milhares de israelitas juntaram-se às famílias dos reféns detidos. Gaza No final de uma marcha de cinco dias, ele chegou Jerusalém Um pouco antes. De facto, está actualmente a decorrer uma manifestação em frente ao Knesset para exigir que o governo obtenha a libertação de todos os reféns, informou a emissora pública. Notícias de Cannes. Representantes das famílias dos reféns encontrar-se-ão esta noite com o ex-ministro da Defesa Benny Gantz O ex-Chefe do Estado-Maior do Exército israelense, Gadi Eisenkot, é membro do gabinete de guerra israelense, segundo confirmação Haaretz. de acordo com Os Tempos de Israel, Kobi Ben AmiEle, que tem dois familiares detidos em Gaza, disse que as famílias pretendem reunir-se com os ministros e perguntar-lhes o que pretendem fazer para devolver os reféns à sua terra natal. Muitos familiares de detidos em Gaza disseram que se sentiram abandonados pelo governo. A marcha entrou na capital por volta das 15h00, antes de um protesto em frente ao Gabinete do Primeiro-Ministro por volta das 16h00. Quando os manifestantes entraram na capital, os moradores da cidade os cumprimentaram com balões amarelos impressos com os dizeres “ Traga-os para casa “.

Apelo de Biden e negociações com o Catar