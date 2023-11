“Não ao deslocamento forçado de Gaza” – El Tiempo

A “crise humanitária em curso em Gaza” foi o foco da conversa entre a Presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, e o Presidente egípcio Abdel Fattah El-Sisi. Numa publicação sobre, acrescenta, a continuação do conflito entre Israel e o Hamas: “Concordamos com o princípio do não à deslocação forçada de palestinianos e com um horizonte político baseado na solução de dois Estados”. Concluiu dizendo: “Para fortalecer as nossas relações, trabalhemos juntos para estabelecer uma parceria estratégica, global e mutuamente benéfica”.

Entretanto, pelo menos 26 pessoas foram martirizadas num ataque aéreo israelita no sul da Faixa de Gaza. Foi o que noticiaram os jornais locais. A cidade afetada é Khan Yunis. Entre as vítimas também estavam várias crianças. A área ao redor do Hospital Beit Lahia, no norte da Faixa de Gaza, também foi atingida. Vinte e três pessoas ficaram feridas. Entretanto, o exército israelita anunciou que atacou locais e alvos do Hezbollah no sul do Líbano, depois de lançar mísseis do território libanês em direcção a Israel durante as últimas 24 horas.