Pandemia, ‘profecia’ do Financial Times prestes a se tornar realidade – observa Bicol

Agora, o mundo embarcou no caminho de viver com o vírus. A possibilidade de uma pandemia de emergência infinita parece ter sido evitada. E isso é notícia. Há muitas pistas para esse efeito, especialmente no exterior, mas algumas pistas também podem ser encontradas em nosso país deserto.





Profecia do Financial Times

Portanto, o que ele escreveu em 22 de novembro, em tempos financeiros: Uma nota que escapou como de costume para a mídia local, que não sabe diferenciar entre o importante e o sem importância, e que ainda está lotada de questões habituais como se o mundo estivesse travado há um ano.

O primeiro tópico é a informação sobre a evolução da epidemia, com um boletim terrorista diário. As poucas vozes que pediram revisão permanecem inaudíveis e no momento é necessário renunciar, funciona igual em outro lugar, e se não for aberto em outro lugar, não o faremos.

A segunda é a pressão habitual sobre a campanha de vacinação, que vai desde previsões sobre a morte de pessoas não vacinadas até apelos urgentes para acolher a vacinação com alegria.

A terceira diz respeito à bem estabelecida polêmica Vax no-Vax, com seu boletim diário de mortes não vacinadas, o implícito “Está certo”, e a irônica irônica sobre suas teorias desvalorizadas, assumindo uma ideia de quem hesita ou rejeita a vacina . Uma das mais loucas (há racionalidades, assim como há idiotas até entre os defensores da vacinação em massa – mesmo entre os virologistas – mas a distinção não é narrativa).

As verdadeiras questões encontram um pouco de espaço, antes de tudo, especificamente, se entramos em uma era de pandemia, ou uma epidemia infinita, que deveria ter acontecido em alguma área por guerras infinitas, ou se poderíamos viver a floresta atual em uma forma que deixa de ser emergencial e pode ter prazo.

Quem, Bill Gates e a variante Deltacronتغير

O artigo do Financial Times que ele citou abriu uma nova perspectiva, com um aceno que foi seguido logo após a intervenção oficial da Organização Mundial da Saúde e por não menos interessante Bill Gates (que falou durante o julgamento de Ghislaine Maxwell, acompanhante de lanche de amante Jaffrey Epstein, companheiro de Paraguru). A alta tecnologia que introduziu a medicina viral; é provável que esse procedimento, um pouco intocado, o tenha deixado mais preocupado com a variabilidade humana).

Tanto a OMS quanto Gates Tinha anunciado, segundo o jornal Al-Madina, que a epidemia terminaria em 2022 (1). A perspectiva lentamente encontra convergências confiáveis.

No entanto, este não foi de forma alguma um desenvolvimento garantido, basta considerar que, assim como esses cenários foram definidos, um novo e mais terrível ultimato foi soado de Chipre sobre o surgimento do chamado Deltacron, a nova variante a nascer de a fusão dos dois mais prevalentes, uma fera caracterizada pela agressividade delta e infecção incrível do omicron mais baixo.

E assim parece que se tornou realidade a profecia de Paul Burton, diretor médico da Moderna, que no início de dezembro previu precisamente essa fusão, que despertou ceticismo idêntico na comunidade científica (a fusão de dois tipos de variantes virais é considerada altamente improvável), que apareceu apenas vinte dias após a profecia.

Felizmente, o alarme foi rapidamente ignorado, graças à resposta de emergência também Da Organização Mundial da Saúde, que ele assumiu ser um erro trivial “causado pela contaminação de uma amostra durante o sequenciamento”. Juntamente com as hipóteses sobre sua formação, o Deltacron desapareceu do radar, confirmando a tendência de normalização.

Vacina infinita?

Outro foco de discórdia agora é se essa coexistência com o vírus dependerá de uma vacinação forçada sem fim, que é uma manchete feliz no New York Times (“Boost forever?”), ou se é possível viver com o vírus sem tal ciclo de vacinação permanente.

Há uma batalha feroz sobre este ponto. Para alguns especialistas, parece que não há substituto para a vacinação permanente, e apontam o exemplo de Israel, que até então estava à frente do mundo, que está à frente com a quarta dose, de igual importância.

Não é exatamente um excelente exemplo, porque Israel administra isso ao mesmo tempo que o mundo, pelo menos parte do mundo, administra a terceira dose.

Um desenvolvimento simultâneo, portanto, como tende a enfrentar um inimigo comum, a Omicron, não é certo que Tel Aviv prosseguirá com as administrações subsequentes (2).

A opinião da chefe da Agência Europeia de Medicamentos, Emma, ​​é interessante neste ponto anunciar: “Não podemos continuar usando reforços a cada 3-4 meses”, que é ecoado por ele mencionado anteriormente Por Andrew Pollard, Presidente do Comitê de Imunização e Imunização do Reino Unido. O debate, na verdade a guerra, está aberto.

Por fim, ainda há um nó associado ao Corredor Verde ou medidas semelhantes tomadas de alguma outra forma em vários países ocidentais, que foram sub-repticiamente apresentadas durante o ímpeto da pandemia como uma medida necessária para derrotar o vírus.

Resta saber se a normalização, ou seja, a convivência com o novo vírus, liberta o mundo dessa deriva orwelliana ou se deve ser considerada um final temporário, com desdobramentos miseráveis ​​subsequentes (sobre este ponto ver artigo de Eleonora Piergalini sobre pequena nota).

(1) Ontem uma nova declaração de Gates. assim Sputnik: “Bill Gates acredita que o COVID-19 pode ser tratado como gripe sazonal após a variante Omicron”

(2) Vale ressaltar que a acusação contra o manejo da epidemia pelas autoridades israelenses foi assinada por um de seus cientistas mais confiáveis, Ehud Qamron, professor titular do Departamento de Microbiologia Clínica e Imunologia da Escola de Medicina Sackler (para leia) e Clique aqui). Além dos conteúdos, que também são interessantes e de importância global, a carta aberta é um sinal de que o debate está fervendo também neste país.