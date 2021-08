Líbano, em Beirute, um minuto de silêncio em memória do bombardeio do porto

Manifestantes estão tentando invadir a área do parlamento – A maioria dos feridos está entre os manifestantes, mas alguns policiais também estão envolvidos. A polícia negou relatos de que balas de borracha foram usadas em manifestantes que tentaram romper as barreiras de metal erguidas há mais de um ano perto da Praça Nejm em Beirute para proteger o Parlamento libanês.

anual – Durante as cerimônias memoriais, os sinos das igrejas tocaram repetidamente enquanto os muezins da mesquita recitam versos do Alcorão. Também organizou uma manifestação com momentos de tensão entre o fio e adversários do governo.

As multidões que participaram se aglomeraram ao longo dos corredores da rodovia que se estendem ao longo do porto de Beirute, com procissões de diferentes cidades do país e de vários bairros da capital. Chegaram parentes das vítimas, ativistas da sociedade civil, seguidores de plataformas políticas críticas ao sistema político acusados ​​de corrupção e má gestão, membros de organizações e grupos profissionais como médicos, advogados e professores.