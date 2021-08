Covid: o mundo está se aproximando de 200 milhões de casos – última hora

(ANSA) – ROMA, 4 de agosto – O mundo se aproximou de um total de 200 milhões de casos de coronavírus, enquanto mais de 4,25 mortes confirmadas pela pandemia. Isso é o que emerge do Mapa de Dados de Emergência de Saúde da Universidade John Hopkins, que destaca como 199.803.078 infecções e 4.251.176 mortes por Covid-19 foram registradas globalmente até agora.



Os Estados Unidos foram declaradamente o primeiro país a ser infectado, com mais de 35,2 milhões, seguidos pela Índia (31,7 milhões), Brasil (19,9 milhões), Rússia (6,27 milhões) e França (6,24 milhões). O registro de mortes ainda pertence aos Estados Unidos, com mais de 614.000 vítimas. É seguido pelo Brasil (558.432) e pela Índia (425.757).



Um relatório epidemiológico semanal publicado pela Organização Mundial de Saúde, ontem, afirmou que os novos casos globais de Covid-19 estão aumentando há mais de um mês e que o mundo está a caminho de atingir mais de 200 milhões de casos na próxima semana. (lidar com).