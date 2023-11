Israel, Hamas e líder do Hezbollah: “Prontos para se sacrificar para apoiar Gaza”

Hassan Nasrallah, chefe da organização paramilitar libanesa, quebra o silêncio sobre o conflito no Médio Oriente: “Não há guerra mais injusta do que esta”. Há semanas que se registam combates também do lado libanês, na fronteira com Israel: mais de 70 pessoas foram mortas aqui

O secretário-geral libanês do Hezbollah, Hassan Nasrallah, quebrou o silêncio em relação à guerra entre o Hamas e Israel, que descreveu como um país que “não consegue ficar de pé”. Num discurso transmitido em directo pela televisão e realizado em memória dos combatentes mortos no bombardeamento israelita – o “Festival dos Mártires Caídos no Caminho para Jerusalém” – ele descreveu a operação lançada pelo Hamas contra a população israelita no passado dia 7 como “sagrada”. .” E ótimo.” Outubro, que deu início ao conflito. Ele então explicou que isso foi o resultado de “uma decisão tomada 100% pelos palestinos” e, portanto, “não foi compartilhada com outras facções da resistência islâmica”. “toda fraqueza e fragilidade como nunca antes.” Israel, a entidade que treme.” Nasrallah afirmou então o seu apoio a Gaza: “Estamos prontos para sacrificar, estamos prontos para dar tudo o que temos.” Milhares de pessoas na praça ouviram disse-lhe num silêncio religioso. Acrescentou que as mortes na Faixa “deveriam ser comentadas em todo o mundo”. E também porque Israel “viola os direitos humanos” na guerra: “Todas as vítimas de Gaza são mártires. rumo a outro mundo anunciado pelos profetas, e agora estão onde não há ditaduras e não há sionistas. Não há guerra mais injusta do que esta” (A guerra entre Israel e o Hamas, atualizações ao vivo).

À medida que a situação no terreno continua a evoluir, decidimos recolher aqui algumas informações que nos permitem ter uma ideia do contexto mais amplo através de mapas, fichas informativas e insights.

“Décadas de sofrimento do povo palestino”

O líder do Hezbollah quis lembrar-nos que o sofrimento do povo palestiniano continua há décadas, especialmente desde que um “governo de direita que viola os direitos humanos” chegou ao poder em Israel. Antes do ataque de 7 de Outubro, ele acrescentou que havia quatro “questões urgentes” na frente palestiniana: “Milhares de prisioneiros palestinianos em prisões israelitas; A questão da Mesquita Al-Aqsa em Jerusalém; O cerco imposto a Gaza durante quase vinte anos; Perigos iminentes na Cisjordânia, incluindo colonatos israelitas, assassinatos diários e detenções.” Nasrallah – descrevendo a “política do inimigo” como “perseguição” – solicitou então a abertura de corredores humanitários para “resolver a situação humanitária”.

“Israel não aprendeu com os erros do passado e é incapaz de se sustentar sozinho.”

O líder do Hezbollah criticou então os “governantes de Israel” por não aprenderem “com as lições” do passado: “Eles sempre estabeleceram objectivos elevados nas suas guerras, e não aprenderam com as várias guerras em Gaza, e não aprendido com a guerra.” A Guerra do Líbano de 2006…eles anunciam objectivos e depois não conseguem alcançá-los.” Depois elevou o tom: “Israel é incapaz de ficar sozinho”. Isto é demonstrado por “vemos generais americanos correndo para Israel e abrindo depósitos de armas americanos para o exército israelense, e vemos Israel solicitando desde o primeiro dia 10 bilhões de dólares”. Nasrallah também fez questão de salientar que o Irão, rival de Israel e, segundo muitos relatos, por trás de grupos como o Hamas e o Hezbollah, “não controla” os líderes dos grupos armados no Líbano e na Palestina, mas “apoia a sua resistência”, como ele colocou. “O que aconteceu até agora”, explica ele.