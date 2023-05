Google Earth revela três acampamentos romanos: “Missão secreta do imperador Trajano”

Acesso ao artigo e a todo o conteúdo do site Com um aplicativo dedicado, newsletters, podcasts e atualizações ao vivo.

Não só estradas, palácios e acrobacias, mas também autênticos achados arqueológicos, como as muralhas defensivas dos acampamentos romanos, com a sua formação típica…

Não só estradas, palácios e acrobacias, mas também autênticos achados arqueológicos, como as muralhas defensivas dos acampamentos romanos, com a sua típica formação geométrica ortogonal. olho “eletrônico” Google Earth Na verdade, interceptei uma herança desconhecida de dois mil anos atrás. usando imagens de satélite Foi possível detectar a presença de Ben Três acampamentos romanos O milênio está escondido sob as areias da estratigrafia Deserto do sul da Jordânia. O que eles estavam fazendo aqui? Por que foi construído lá? Pode ter sido funcional para uma pessoa Missão militar no século II dC. E aqui vem a beleza da descoberta. Na verdade, história de fundo. Uma história dentro de uma história. Com efeito, não existe nas fontes históricas qualquer vestígio de uma incursão militar romana nesta região. Por isso, os arqueólogos acreditam que os campos podem ter feito parte de Um ataque secreto planejado na cidade nabateia de Dumat al-Jandal.

A importância da descoberta

Centenas de estruturas romanas que podem ser associadas a assentamentos militares na Europa foram identificadas. Hoje, no entanto, existem apenas alguns no Oriente Médio. Por isso a presença de três acampamentos intactos nessa região era um fato raríssimo. Cada local tem o visual clássico de “cartas de baralho” dos acampamentos militares romanos. As muralhas defensivas foram construídas empilhando rochas, e em frente de cada entrada havia pequenas fortificações chamadas “tetuli”. Basicamente, o Google Earth só conseguiu visualizar os contornos geométricos dos campos, até porque as escavações ainda não começaram a iluminar vestígios de edifícios ou muros altos. A notícia, que foi publicada num estudo da revista científica “Antiquito”, foi noticiada pelo site LiveScience. A descoberta tem que lidar com a história e até mesmo reescrevê-la.

Missão secreta

Como explica a LiveScience, no século II, a parte sul da Jordânia era controlada pelo reino dos nabateus, um povo aparentemente aliado do Império Romano. A disposição dos acampamentos recém-descobertos parece seguir uma rota estratégica (inusitada, diferente das rotas habitualmente seguidas, pois a rota usual para a cidade era o norte, de Azraq) em direção à cidade nabateia de Dumat al-Jandal, que agora está localizada na Arábia. A equipe de cientistas liderada por Michael Fradley, arqueólogo paisagista da Universidade de Oxford, assumiu isso Os campos faziam parte de uma missão romana secreta para atacar de uma direção inesperada. Registros romanos indicam que após a morte de seu rei em 106 DC, o reino nabateu passou pacificamente para o domínio romano durante o reinado de Trajano.. Mas as novas descobertas sugerem que a transição para o domínio romano pode ter sido mais violenta do que se pensava anteriormente. Qualquer coisa menos uma escada.

Como aconteceu a descoberta?

Tudo começou há um ano, quando Fradley estava usando o Google Earth para examinar imagens do deserto perto da fronteira sul da Jordânia com a Arábia Saudita como parte do projeto Arqueologia Ameaçada do Oriente Médio e Norte da África, para o qual os pesquisadores estão usando imagens de satélite. Foi nesses estágios que Fradley se familiarizou com a forma clássica de “cartas de jogar” do acampamento romano. Não apenas um. A verdadeira surpresa foi outra: “Menos de 24 horas depois, ele encontrou mais dois, que levavam em linha direta de Oasis a Bayer, a sudeste do deserto.”

Leia o artigo completo

no mensageiro