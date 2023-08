Você pode descobrir onde estamos? Parece Capri mas estamos numa ilha completamente diferente

Este lindo lugar parece Capri, mas na verdade é outra ilha. Você pode dizer qual? Vamos descobrir juntos.

Olhando para as fotos, quase pode parecer um lugar italiano. Talvez até nossa linda Capri. Será o mar, as cores das casas, o elemento floral. No entanto, este lugar está muito longe de nós. Perfeito para umas férias durante este tempo. Quer saber onde ele está? Aqui é revelado.

Parece Capri, mas estamos em outra ilha, é assim

Localização perfeita para as suas férias de verão. Você deve se apressar para reservar aqui, pois sua beleza deslumbrante o torna um destino muito popular durante o verão. Sobretudo neste período em que foram abandonadas as restrições da última pandemia, todos voltamos a viajar.

Parece um Capri e você pode se enganar olhando as fotos. No entanto, esta região não existe na Itália. Embora seja realmente muito perto de nós.

Estamos falando de uma bela ilha grega localizada nos maravilhosos arredores do Mar Egeu do Norte. Pertence ao arquipélago de Espórades do Norte e está localizado a leste da península da Tessália, na Grécia. Para torná-lo tão famoso, sem dúvida, suas praias pitorescas, sua atmosfera animada, especialmente nos meses de verão, e sua esplêndida arquitetura, típica da Grécia. Estamos nos referindo ao lendário Skiathos. Durante anos, tornou-se um dos destinos turísticos mais populares do país.

Administrativamente, as ilhas também pertencem a Skiathos Tsugriya e Tsugriaki. Não só isso, mas também Maragos, Asprinisi, Arcos e Trolonesi. Estas são áreas bonitas, apesar de seu tamanho relativamente pequeno. De qualquer forma, a maioria dos cidadãos reside na capital.

Também dignas de nota são as regiões de Xanemos, Troulos, Kalyvia e Koukounaries. Não é uma ilha particularmente grande. No entanto, tem até 60 praiastodas de notável beleza, num total de 44 quilômetros de litoral.

É uma terra muito antiga, de fato. Você acha que, nos tempos antigos, também desempenhou um papel essencial durante o conflito persa? O famoso rei Xerxes da Pérsia também passou por essas regiões.

As belas praias de Skiathos

Comece a explorar a ilha com ele praias famosas, o que contribui para torná-lo um dos destinos mais procurados em todo o Mediterrâneo. Começando pela parte norte, com Lalaria e Mandrágora. Também é perfeito para explorar durante um bom passeio de barco.

Lalaria em particular é uma das mais conhecidas. Graças ao fato de haver muitas cavernas marinhas aqui, como Galazia e Skotini. Eles estão, sem dúvida, entre as principais atrações de toda a ilha. A Galácia é a maior Também é frequentemente chamada de Caverna Azul. É permitido visitar cada uma dessas maravilhas marinhas. Pode chegar de barco, eventualmente acompanhado por alguns mergulhadores, que também o deixarão fazer alguns mergulhos.

então lá Koukounaries, o mais famoso e popular. Para chegar até ela, você terá que passar por uma área natural coberta. De facto, encontra-se largamente rodeada por um bosque repleto de pinheiros, onde os banhistas gostam de se refugiar nas horas mais quentes do dia. O fato de ser uma bela área natural não significa que não esteja equipada. Na verdade, você encontrará muitos bares e restaurantes prontos para recebê-lo.

Outra praia que vale a pena visitar é AselinosOnde os seixos e a natureza dominam. No entanto, é recomendável visitar pela manhã, quando há menos multidão. Por fim, como não falar da Banana Beach. Fica a cerca de 12 quilômetros da capital e na verdade é dividido em dois distritos.

O primeiro é Big Banana, o mais bem equipado. Acima de tudo, o mais procurado para várias atividades ao ar livre e, portanto, o mais popular entre os turistas. Depois, há Little Banana, que é menor e menos hospitaleira. Acima de tudo, os nadadores da natureza adoram ir aqui.

Visite Skiathos, a pérola das Espórades

Esta bela ilha, semelhante a Capri, é Um destino ideal para férias em diferentes épocas do anoIsso deve ser dito. Certamente não compartilha apenas a estética de um Capri. As duas ilhas também são muito semelhantes em termos de vibração da cidade.

Existem muitas aldeias aqui cheias de bares, pubs e o mais clássico uzre. Não é por acaso que ela é tão popular entre muitas celebridades. Nas zonas mais centrais também se podem fazer boas compras de luxo, graças às várias lojas de roupa, antiguidades e joalharia.

Melhor época para vir aqui? Em geral, o maior fluxo turístico começa em abril, após a celebração da Páscoa ortodoxa. Um período climático ideal dura até o final de outubro. Julho e agosto são obviamente os meses mais populares e obviamente mais caros. Portanto, muitos recomendam maio, junho ou setembro. Todos os meses têm temperaturas ideais e quando as ruas e praias estão menos movimentadas.

Skiathos, que leva o nome de toda a ilha, é o mais famoso. As suas origens remontam à década de 1830, sendo mesmo uma zona muito turística e pensada para turistas. Bares, cafés e restaurantes, você deve ficar aqui para aproveitar ao máximo suas férias.

Durante a sua estadia, visite Igreja de Agios Nikolaos protetor dos marinheiros. e de novo Museu dedicado ao escritor grego Alexandros Papadiamantis. Um museu criado dentro de sua antiga casa, que de fato preserva o mobiliário original e vários objetos pertencentes ao artista no primeiro andar. No segundo andar, você pode encontrar uma bela exposição permanente dos escritos do autor, praticamente um paraíso para todos os que amam a literatura, não apenas a literatura grega. E também uma ótima maneira de descobrir a história da antiga cidade de Skiathos.