Mais de 40 meninas mortas e sequestradas – Corriere.it

Eles mataram meninos e sequestraram meninas, pouco antes da meia-noite. Eles detonaram bombas e incendiaram um dormitório que abrigava a maioria dos 60 alunos que viviam e estudavam na Escola Secundária Lubera em Mbundwe, cidade no sudoeste de Uganda a menos de dois quilômetros da fronteira com a República Democrática do Congo. Eles fogem pela fronteira, em direção ao Parque Nacional de Virunga, após perseguir com facões os meninos que sobreviveram ao incêndio.

o grupo

Os autores do massacre: cinco homens que pertenciam às Forças Democráticas Aliadas, grupo jihadista filiado ao Estado Islâmico. Número de mortos provisório: 40 mortos, a maioria estudantes de 16 anos ou mais, A. dissefp O funcionário do governo responsável pela área, Joe Valossimbi. Oito pessoas feridas estão em estado crítico no Hospital Buera.

Perseguir

Muitos dos corpos não puderam ser identificados: seria necessário um teste de DNA para identificação. Muitos meninos estão desaparecidos e não está claro quantas pessoas (especialmente meninas) foram sequestradas pelos terroristas. As forças de segurança de Uganda perseguem comandos através da fronteira, inclusive usando helicópteros, na floresta do parque nacional mais antigo da África, VirungaÉ um dos últimos habitats do raro gorila da montanha. A borda sul do parque não fica longe de onde o embaixador italiano Luca Attanasio foi morto em uma emboscada há dois anos. Nesta vasta área, milícias armadas se movem de um lado a outro da fronteira, entre o Congo e Uganda. Há uma semana, uma célula da Força de Defesa Australiana atacou um vilarejo em Kivu do Norte e 100 pessoas fugiram para Uganda. Eles eram conhecidos por estarem na área, mas ninguém pensou que eles poderiam encontrar a Escola Mpondwe. É o primeiro ataque desse tipo em 25 anos: Ela lembra que a última vez que os insurgentes os venceram foi em junho de 1998 BBC. Naquela época, 80 alunos morreram em um incêndio semelhante no Ketchwamba Technical College.

grupo jihadista

A ADF nasceu nos anos 90 do século passado entre adversários Presidente Yoweri Museveni, no poder desde 1986, é acusado de marginalizar os muçulmanos de Uganda (que representam oficialmente 14% da população). O grupo mais tarde se separou e se reuniu em várias ocasiões. Ao longo de vinte anos, ele mudou suas bases da região montanhosa de Rwenzori, onde estava sendo perseguido pelo exército de Museveni, para o Kivu do Norte, na República Democrática do Congo, uma colméia sem controle de interesses econômicos e grupos armados.

Em 2010 o grupo «assinou». Um massacre em um clube em Kampalaonde dezenas de pessoas morreram enquanto assistiam a um jogo Copa do Mundo na África do Sul. Fundador da ADF, católico convertido ao Islã, Adorável McCulloughEle foi preso em 2015 na Tanzânia e atualmente está detido em Uganda. Ele foi substituído por um líder rival, o separatista Musa Baluku. Em 2019, o Estado Islâmico formalizou a filiação ao ADF, apresentando-o como seu afiliado centro-africano. Após anos de silêncio, os jihadistas estão de volta para atacar a capital, Kampala, com atentados suicidas em 2021.