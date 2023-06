“Regras catastróficas, risco de recessão”: a frente contra os falcões da UE se expande

Itália e França contra o pênalti. À margem do Ecofin, no Luxemburgo, a reunião dos ministros da Economia e das Finanças da UE, que terá de iniciar a discussão sobre o tema da reforma do Pacto de Estabilidade que estabelece as famosas “regras” europeias sobre os limites da dívida e do défice, Roma e Paris acordam em um caso. O que ele vê é que a carta pedia uma mudança radical para apoiar as metas de crescimento. Giancarlo Giorgetti e Bruno Le Maire Nesse sentido, houve uma troca destinada a esclarecer sua posição sobre o bloco “duro” reconfigurado. O dono do Mef e seu homólogo francês oferecerão uma resposta pragmática, mas decisiva, aos proponentes linha-dura dos cálculos.

A este propósito, Le Maire entra na estação contra a proposta de onze países europeus que pretendem condicionar a reforma do Pacto Europeu de Estabilidade à controle estrito de parâmetros contábeis. Uma reforma que aliviaria alguns dos vínculos em termos de separação do déficit de investimento em prol do crescimento e da sustentabilidade, mas não mudará a essência do acordo, segundo o ministro da Economia francês.

Os premiados assinaram os prêmios de financiamento para Alemanha, República Tcheca, Áustria, Bulgária, Dinamarca, Croácia, Eslovênia, Lituânia, Letônia, Estônia e Luxemburgo. Lena Em vésperas do Ecofin, um “manifesto” em que assumem uma posição substancial e clara ao reintroduzir, pós-Covid, regras estritas de controlo do défice adicional e critérios orçamentais líquidos e estritos. Pressionar para fortalecer a parte prescritiva da proposta da Comissão: determinados prazos para reembolsos adicionais por invalidez e procedimentos de violação automática para aqueles que não cumprirem a penalidade. Uma escolha marcada por Le Maire.

Falando aos repórteres reunidos em Luxemburgo, Le Maire falou sobre o perigo da automação excessiva: “ Regras automáticas e uniformes são desejáveis ? – perguntou retoricamente. Nossa resposta é muito clara não, por razões relacionadas à nossa experiência passada. Quando os experimentamos, não funcionaram: tiveram efeitos desastrosos para a União Europeia. É também uma questão política “Regras desse tipo, aprendendo com a experiência passada, podem nos guiar.” Você corre o risco de estagnação Tal como acontece com a placa de austeridade Angela Merkel na década passada.

Ele se impõe Respeito à soberania dos Estados. Eu lembro – ele adicionou – Que a União Europeia continua a ser construída sobre a soberania de Estados e Estados Palavras duras, que na última parte se referem a um facto não confirmado pelos “falcões”: a proposta da Comissão confere ao Conselho Europeu, ou seja, aos Estados, mais poder para activar disposições específicas para o reembolso das dívidas dos países membros que excedam os parâmetros, para que a possibilidade de violação seja ativada apenas posteriormente.

Nesta frente, já em abril passado, Giorgetti e Le Maire tiveram uma verdadeira aproximação que permite uma reconfiguração frente sul Contra o repúdio às regras financeiras, que se manifestava em todas as suas restrições antes da pandemia de Covid-19. O vírus, seguido por uma crise de energia, forçou os governos de toda a Europa a intervir massivamente. O que aconteceria se nova rigidez e nova austeridade fossem impostas nos próximos anos sob a carta alterada? Para os estados costeiros do sul, a questão é crucial.

Desse ponto de vista, a aproximação entre Itália e França abre perspectivas para uma ampla frente capaz de criticar as reformas propostas pelos Falcões do Norte. A isso devemos acrescentar a Holanda, que não assinou a carta dos Onze apenas porque é mais radical em seus pedidos de controle orçamentário. A Itália e a França, juntamente com a Presidência espanhola da União Europeia, podem contar com o apoio do meu Governo Portugal, Grécia, Chipre e Malta E sobre a possibilidade de a Irlanda sair da disputa de pênaltis da “Nova Liga Hanseática” sob pressão da oposição, Sinn Fein, que pressiona o governo sobre a implementação da disputa de pênaltis. Uma aliança que une governos de direita, esquerda e centro e pode bloquear qualquer emenda ao Pacto de Estabilidade que seja feita aos chefes dos países do litoral sul.