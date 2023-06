Ucrânia Rússia, Notícias Hoje | OTAN: Pilotos ucranianos treinados para pilotar F-16

07:28 – Kiev: “150 crianças serão deportadas de Luhansk para a Rússia.”

A Ucrânia diz que 150 crianças foram traficadas da região ocupada de Luhansk para a Rússia. O Centro Nacional de Resistência da Ucrânia disse que crianças foram deportadas do distrito de Starobelsk, em Luhansk, em 8 de junho, para dois centros no distrito de Prikoban, na República de Karachay-Cherkess, na Rússia. O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, disse no mês passado que até agora 19.393 crianças foram transferidas ilegalmente da Ucrânia ocupada para a Rússia. Em março, o Tribunal Penal Internacional emitiu um mandado de prisão contra o presidente russo, Vladimir Putin, por supervisionar o sequestro de crianças ucranianas. Ao aprovar o pedido de mandados de prisão do procurador-chefe do TPI, um painel de juízes concordou que havia “motivos razoáveis” para acreditar que Putin e a Comissária dos Direitos da Criança, Maria Alekseyevna Lvova Belova, foram responsáveis ​​pela “deportação ilegal” de Crianças ucranianas. . O Centro Nacional de Resistência da Ucrânia informou ontem que 750 crianças de Luhansk devem chegar aos dois centros em Karachay-Cherkess este mês.

07h06 – Zelensky: “Se Kiev perder, os EUA serão forçados a escolher entre a guerra e o colapso da OTAN”

Se a Ucrânia perder para a Rússia, os EUA podem ter que escolher entre entrar em guerra com Moscou ou “o colapso da OTAN”.. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, estava convencido disso, explicando em entrevista à Nbc News: “Se a Ucrânia perder e se a Rússia ocupar a Ucrânia, a Rússia continuará avançando para os estados bálticos”, iniciando assim uma guerra “com um dos países da OTAN”, e neste ponto “estará acabado”. Os Estados Unidos podem escolher o colapso da OTAN ou ir à guerra ».

06:58 – Líderes africanos em missão em Kiev e São Petersburgo

alguns líderes africanos Espera-se que eles estejam na Ucrânia para iniciar uma missão na qual tentarão mediar entre as nações em guerra. A delegação, que deveria incluir 7 presidentes, terá na verdade 4 presidentes e três representantes. Está programado para manter conversações com o presidente Volodymyr Zelensky em Kiev amanhã e com o presidente russo Vladimir Putin em São Petersburgo no dia seguinte.

A missão decorre em plena contra-ofensiva ucraniana, mas, como explicou o sul-africano Cyril Ramaphosa antes de partir, “é precisamente nos momentos de escalada do conflito que a procura da paz deve ser igualmente acelerada”. Os representantes africanos querem levantar a voz do continente, que foi duramente atingido pelo aumento dos preços dos grãos e pelo impacto mais amplo no comércio global desde a invasão da Ucrânia pela Rússia no ano passado.

05h03 – OTAN: “Pilotos ucranianos treinados para pilotar F-16”

de acordo com guardião A OTAN está treinando pilotos ucranianos para pilotar caças F-16. Os aliados da OTAN enviaram a última geração de aeronaves para a Resistência Ucraniana: Jens Stoltenberg, Secretário-Geral da OTAN, confirmou que o treinamento está em andamento.

04h43 – Prigozhin e o mistério de sua participação no funeral de Berlusconi: ‘Eu não estava lá’

(Escrito por Fabrizio Dragosi) Ele havia respondido a uma pergunta sobre os acontecimentos da guerra na quarta-feira, dando ao repórter uma notícia aparentemente sensacional: “Não posso dizer nada sobre o que aconteceu porque fui ao funeral de Berlusconi.”. Yevgeny Prigozhin, suposto cozinheiro de Putin, chefe da milícia privada de Wagner lutando na Ucrânia Ele estava em Milão para o funeral do ex-primeiro-ministro? Nada menos que notícias impressionantes que instantaneamente comoveram o mundo diplomático.

03h56 – Prigozhin desafia Putin e os rebeldes: ‘Wagner não vai assinar contratos com defesa’

(por Fabricio Dragosi) O confronto sem fim continua entre o chefe dos mercenários de Wagner e os principais líderes do estado. E, novamente, Yevgeny Prigozhin parece determinado a desobedecer até mesmo ao Comandante Supremo, e não apenas ao odiado Ministro da Defesa Shoigu e ao Chefe do Estado-Maior Gerasimov.

Depois que Vladimir Putin apoiou a iniciativa dos líderes militares na terça-feira de que todas as forças independentes devem assinar um contrato com a defesa, o extrovertido ex-restaurante respondeu esporadicamente: "Nenhum dos combatentes de Wagner está pronto para seguir em frente. Vergonha de novo. Portanto, ninguém vai assinar os acordos", respondeu a quem o lembrou das palavras do presidente.

03h19 – No caminho ofensivo que levou à libertação das cidades fantasmas

(Por Francesco Battistini, postado na N15 em direção a Donetsk) tudo surge às vezes. “Como você se move, eles jogam você …”. E nessas horas você tem que ficar parado, e é isso. “Os russos têm mais medo de nós…”. Domingo, sexto dia de contra-ataque, foi uma dessas vezes. O sargento Stephan, 47, ficou agachado com seus soldados por cinco horas em um bosque de faias, camuflado com folhas, esperando o momento certo para sair dali. “Estávamos em uma posição estranha. Os russos também estão escondidos, talvez a menos de um quilômetro de distância. Tudo está imóvel. Tudo está silencioso. E sem respirar.” Até que o sargento, no silêncio da terra de ninguém entre Zaporizhia e Donetsk, ouviu esse zumbido. A princípio, longe. mesmo acima de si mesmo. “Abelha!” Reconheça-os logo: “Antes de ser convocado, eu era um agricultor com trinta colméias…”. (…)

01h56 – Ponto Militar | Estes são 67.000 soldados ucranianos treinados por 33 nações aliadas: números de treinamento da OTAN

(Escrito por Andrea Marinelli e Guido OlympioA ajuda ocidental à Ucrânia se transformou em uma Babilônia de armas, um fluxo de equipamentos de vários tipos que fontes oficiais dizem que Kiev manipulou habilmente.

(Escrito por Andrea Marinelli e Guido OlympioA ajuda ocidental à Ucrânia se transformou em uma Babilônia de armas, um fluxo de equipamentos de vários tipos que fontes oficiais dizem que Kiev manipulou habilmente.

Os números de um artigo do Pentágono foram publicados para explicar a visita do secretário de Defesa dos Estados Unidos, Lloyd Austin, a Wiesbaden, cidade alemã anfitriã Centro de Coordenação Aliado que gerencia o apoio de mais de 50 países. Vamos começar por aqui: A força de trabalho é composta por 200 funcionários de 21 países, e os funcionários cumpriram ordens e passagem de 150.000 toneladas de material. Uma montanha transportada por aviões, navios, trens e caminhões composta por mais de 600 modelos diferentes de veículos e sistemas de guerra. Estamos falando de tanques, veículos blindados, veículos leves, pick-ups e veículos off-road, canhões de médio e longo alcance, munições, drones e radares. E cada categoria requer manutenção, peças de reposição, logística, configuração "mecânica".



Soldados ucranianos durante treinamento na região de Donetsk (Foto Afp ​​/ Anatolii Stepanov)

01h02 – Kiev: “Avançar em diferentes direções na ofensiva oriental”

“Até agora, as operações ofensivas e defensivas estão ocorrendo em direções diferentes. No leste, o inimigo continua concentrando uma grande quantidade de forças e recursos e acumulando reservas de outras direções ”, escreveu a vice-ministra da Defesa da Ucrânia, Hanna Malyar, em mensagem no Telegram. Vale ressaltar que uma unidade inimiga de ataque anfíbio as forças moveram-se do sul para o leste. Na direção de Bakhmut, continua “Ações ofensivas nas direções de Rozdolevka – Krasnolevka e Breivivka – Yagedny, onde há sucessos. As ações ofensivas continuam nas direções de Berdnyansk e Mariupol. ” “Ali é um progresso em todas as direções da ofensiva. Cerca de um quilômetro cada”, escreve Malyar. Ao longo do dia, o inimigo aumentou o número de ataques de mísseis, ar e artilharia e morteiros. Nossas forças estão enfrentando forte resistência do inimigo e estão em menor número em homens e armas. O inimigo está tentando com todas as suas forças bloquear o avanço de nossas forças. Ao mesmo tempo, a ofensiva continua em várias direções, nossos defensores avançam de forma gradual, mas constante, e infligem pesadas perdas ao inimigo.

00:12 – Kiev: “Libertando mais de 100 quilômetros quadrados das mãos dos russos em uma semana”