“Eu estava sentado no banheiro”, uma cobra se encontra no lugar mais inimaginável ..

Um homem postou fotos e vídeos de como encontrou uma cobra no banheiro, assim como ela estava sentada no vaso sanitário: momentos de puro pânico.

O que você faria se estivesse no chuveiro, assim como você Sentado no banheiroa Serpente De 190 cm a cerca de 10 kg de peso”,sair” no box do chuveiro? Não é preciso esconder que tal momento é motivo de grande consternação para o morador Queensland Era exatamente assim, apesar de um bom conhecimento do procedimento a ser seguido nesses casos. Ou recorrer ao chamado caçadores de répteisque estão sempre prontos para entrar em ação.

O espanto do homem que encontra uma cobra no banheiro

Não é a primeira vez que isso acontece, e algumas semanas atrás aconteceu com alguém que viu o rastreador aparecer Direto do banheiro em seu banheiro. Podemos mesmo dizer que neste caso correu tudo bem, pois enquanto no exemplo acima a cobra chegou aos três anos e meio, neste último episódio que vos estamos a contar não atingiu dois metros.

No local, para dar apoio ao homem que foi atordoado pela cobra num dos seus momentos mais íntimos, o habitual caçador de répteis, que neste caso responde pelo nome de Anthony Jackson, parte do Hudson Snake Catching Team. “Cara, você me assustou pra caramba”, disse o homem quando o caçador de répteis parou na frente dele. Serpente Ele caminhou silenciosamente Entre a estrutura do chuveiro e alguns frascos de xampu na prateleira.

Jackson, que era fotógrafo da vida selvagem antes de se juntar aos caçadores de répteis há cerca de um ano, chegou ao local em muito poucos minutos, embora pareça que este tipo de intervenção não é usado. Quando ele viu o homem assustado, a princípio teve um ataque de riso, mas depois percebeu que realmente era hora intervir. Basicamente, o caçador de répteis era iniciante e isso também significava correr um pouco de risco.

Na verdade, parece que ele colocou um lá um punhado de segundoscerca de trinta anos Saia da cobra da cabine de duchemas depois arriscaram picadas de répteis. Uma vez capturada, era a cobra de quase dois metros de comprimento Libertação. Segundo o caçador de répteis, ele pode ter chegado ao apartamento enquanto cortava árvores na região e estaria procurando um porto seguro.