Um novo ano em recordes! O gigante africano de duas caras, contamos o que vai acontecer »ILMETEO.it

Tempo: Ano Novo com gravações da Paramount! O gigante africano de dois lados, nós dizemos a você o que vai acontecer

Previsão para a véspera de ano novoPode ser um novos anos Para lembrar o que estamos prestes a experimentar e este é um resultado real Gigante africano de duas caras Que por um lado dispensará extremos térmicos registro Por outro lado, um contexto climático praticamente oposto.

Muitos de vocês agora sabem como o alto estresse no inverno se comporta de maneira diferente do que no verão. Na verdade, a alta pressão no verão é um indicador da estabilidade atmosférica geral e só é observada nas horas mais quentes, especialmente perto de altitudes, e pequenas armadilhas devido às clássicas tempestades de calor. No inverno, no entanto, embora os anticiclones ainda possam trazer um estabilidade do ar justa O clima, por vezes bastante ameno em relação à estação do ano, é também responsável pelo temido fenómeno do nevoeiro e das nuvens baixas que, além de manter um ambiente cinzento e por vezes sombrio, mantém o clima. temperatura Eles têm valores muito rígidos.

Mas para fazer a notícia novos anos Não será o nevoeiro habitual e as nuvens baixas que se concentrarão perto do Vale do Pó e em algumas partes do centro, mas temperatura que ficará gravado na maior parte do Sul, e no resto do Centro, e principalmente nas inscrições do Norte: rolando rapidamente pelos registros climatológicos, na verdade é muito difícil encontrar no passado 100 ou 200 anos uma novos anos Com os altos valores caloríficos da temporada. Basta dizer que as temperaturas próximas a +12 / +15 ° C a 1500m são esperadas nos Alpes e Pré-alpes no Dia de Ano Novo, bem como nos Apeninos, e 20 ° C na Terra seriam da ordem de um dia em o sul e na Sardenha com noite Incomum e quente San Silvestro.

Quanto ao previsão do tempo Então, todos nós entendemos como isso passaria sob a bandeira da estabilidade e do sol, exceto pelo anunciado névoa e nuvens Alguns Disposto a reduzir significativamente a visibilidade, especialmente em áreas planas no norte. Um quadro meteorológico como este nos acompanhará até 2/3 de janeiro Quando as coisas parecem querer mudar sob a pressão das massasar frio Descender do Norte da Europa está pronto para ameaçar outras ambições de pressão, nos expondo a um contexto climático mais uma vez do tipo inverno.