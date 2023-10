Ataque a Gaza, Netanyahu avisa: “É apenas o começo”. Hamas publica vídeo com crianças reféns

A um passo de uma operação terrestre em Gaza, Israel já espalhou as suas forças pela Faixa através de operações de comando, apoiadas desde o céu por ataques aéreos massivos, numa tentativa de localizar mais de 150 reféns levados para o enclave palestiniano. Especialistas militares indicam que esta é uma medida necessária, com o objetivo de evitar possíveis assassinatos dos sequestradores quando começar a invasão da Faixa, que várias fontes já descreveram como “iminente”.

“Este maldito sábado – disse o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu à noite, falando à nação pela primeira vez durante o sábado – permanecerá gravado na história de Israel. Não o esqueceremos. Estamos atacando nossos inimigos com uma força sem precedentes. Eles apenas começaram a pagar o preço e não sabem o que vai acontecer.” “Isto é apenas o começo. Vamos destruir e erradicar o Hamas.”

O exército enfatizou que “o destino dos reféns é uma prioridade absoluta. Precisamos de informações confiáveis, baseadas em nossas fontes”. Não se sabe até que ponto a incursão do comando foi útil na recolha de provas sobre o seu paradeiro. A realidade no terreno é que o aviso dado pelo exército aos residentes do norte de Gaza para se deslocarem para sul acelerou tudo. A mensagem do exército foi clara, pois solicitou “a evacuação de todos os civis na Cidade de Gaza das suas casas para sua segurança e para se deslocarem para a área a sul de Wadi Gaza”, uma via navegável perto da cidade. “Ele não terá permissão para retornar à Cidade de Gaza até que outro anúncio seja feito permitindo isso.”

A estratégia parece clara: impedir o Hamas de se proteger da população civil e entrar no enclave palestiniano pelo norte como primeiro passo. O Hamas – que nos últimos dias rejeitou qualquer negociação sobre corredores humanitários – respondeu ao anúncio do exército, chamando-o de “propaganda”. Depois disso, moveu-se e montou barricadas e barricadas para impedir que os cidadãos saíssem da Cidade de Gaza. O caos eclodiu na parte norte da Faixa, fazendo com que milhares de pessoas fugissem. A própria UNRWA, a agência das Nações Unidas para os refugiados palestinianos, anunciou que tinha transferido muitos dos seus edifícios para sul e pediu ao exército que não atacasse as escolas onde os refugiados se refugiavam. O exército respondeu que “fará o seu melhor para não atacar locais sensíveis. Mas alertou que o Hamas utilizou no passado hospitais, escolas e mesquitas como escudos para defender a sua infra-estrutura”.

Entretanto, o Ministério do Interior em Gaza anunciou que “4 bombas caíram sobre as pessoas deslocadas, deixando pelo menos 70 mortos e 200 feridos”. Anteriormente, o próprio Hamas anunciou que 13 reféns, incluindo alguns estrangeiros (alguns dos quais têm dupla cidadania), foram mortos nos ataques israelitas. Pouco antes de Netanyahu falar, a Força Aérea Israelita anunciou que tinha lançado “ataques em grande escala contra alvos do Hamas na Faixa Palestiniana”.

O objectivo ainda é desmantelar a liderança do Hamas e de outras facções, lançar lança-foguetes contra Israel e matar os líderes de organizações terroristas. Em vez disso, depois de uma noite bastante tranquila, os disparos contra Israel foram retomados com força no início da tarde, com dezenas de foguetes visando Ashkelon e a região sul e centro do país, incluindo Tel Aviv e o Aeroporto Internacional Ben Gurion. O número de mortos de ambos os lados continua a aumentar inabalavelmente. Em Israel, há mais de 1.300 mortos (257 soldados) e 3.300 feridos.

Em Gaza, segundo fontes ministeriais palestinas, houve pelo menos 1.900 vítimas, incluindo 614 crianças. Também na Cisjordânia, 11 pessoas foram mortas em confrontos com o exército israelita durante o Dia da Fúria declarado pelo Hamas na primeira sexta-feira da Operação “Inundação de Al-Aqsa”. Um total de 46 palestinos foram mortos nos territórios palestinos desde o início das hostilidades. A frente norte com o Líbano – onde se temia o pior – foi uma série de mísseis do Hezbollah e respostas da artilharia israelita. Um fotógrafo libanês da Reuters foi morto num ataque israelense e cinco outros repórteres ficaram feridos. Enviados da Europa e dos Estados Unidos, incluindo o ministro das Relações Exteriores, Antonio Tajani, chegaram a Israel. Todos expressaram a sua solidariedade para com Israel e condenaram o Hamas. O secretário de Defesa dos EUA, Lloyd Austin, disse: “Pior que o ISIS”. A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, sublinhou que foi “o ataque mais horrível aos judeus desde o Holocausto”.

MSF e Israel adiam a evacuação do hospital de Gaza para as 6h



“As forças de ocupação israelitas adiaram o pedido de evacuação do Hospital Al Awda, na Faixa de Gaza, até às seis da manhã” e às cinco da manhã em Itália. “A evacuação dos pacientes continua complexa.” MSF escreveu isso em uma atualização datada

Riad recusa-se “categoricamente” a evacuar Gaza. O acordo com Israel está congelado



A Arábia Saudita recusa “categoricamente” retirar-se de Gaza. Isto foi afirmado pelo Ministério das Relações Exteriores da Arábia Saudita.

“A Arábia Saudita congela os planos apoiados pelos EUA para normalizar as relações com Israel.” Duas fontes próximas do tribunal de Riade revelaram à Reuters o que certamente representará o primeiro resultado para o Hamas: repensar – ou pelo menos aguardar – as prioridades da política externa do Reino, enquanto a guerra entre Israel e as acusadas milícias palestinianas se intensifica. Lançar o ataque contra o Estado judeu em cooperação com o Irão, especificamente para pôr fim à sua aproximação com o mundo árabe. Tal como a agência noticiosa escreveu no seu website, o conflito também levou Riade a envolver-se com Teerão: o príncipe herdeiro saudita, Mohammed bin Salman, recebeu de facto o seu primeiro telefonema do presidente iraniano, Ebrahim Raisi, enquanto o reino tenta evitar uma onda de violência em todo o país. o país.Região. As duas fontes disseram à Reuters que haverá um adiamento das conversações de normalização apoiadas pelos EUA com Israel, um passo que Riade considera crucial para garantir um acordo de defesa com os Estados Unidos, que é o verdadeiro prémio do acordo. Antes de o Hamas atacar Israel, os líderes israelitas e sauditas afirmavam que estavam a avançar firmemente em direcção a um acordo que poderia remodelar o Médio Oriente. A Arábia Saudita sublinhou que não permitirá o colapso do acordo de defesa com os Estados Unidos, mesmo que Israel não faça concessões significativas aos palestinianos no que diz respeito ao estabelecimento do seu Estado. Contudo, a abordagem que marginaliza os palestinianos ameaça agora desencadear a ira árabe na região. Portanto, uma primeira fonte familiarizada com a posição saudita informou que as conversações com Israel não podem continuar neste momento, e que a questão das concessões israelitas aos palestinianos deverá receber uma prioridade mais elevada quando as discussões forem retomadas.

O primeiro-ministro palestino acusa Israel de cometer genocídio em Gaza



O primeiro-ministro palestino, Muhammad Shtayyeh, acusou Israel de cometer “genocídio” em sua guerra contra o Hamas na Faixa de Gaza. Shtayyeh disse numa conferência de imprensa em Ramallah: “O nosso povo em Gaza está a sofrer um genocídio. Gaza tornou-se uma área de desastre.”

