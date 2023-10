Ele estava em um carro cheio de balas

A esperança do pai era que a filha ficasse nas mãos do Hamas. Pelo menos você estará vivo. Em vez disso, Eyal Waldman soube na quarta-feira que Danielle era uma dos 260…

A esperança do pai era que sua filha estivesse em minhas mãos agitação. Pelo menos você estará vivo. Em vez disso, na quarta-feira Eyal Waldman Ele sabia disso Danielle Ela era uma das 260 vítimas do massacre Em uma rave no sábado. Ele encontrou o corpo dela em um carro usando rastreamento de telefone celular.

Danielle Waldman Ela tinha 24 anos, era israelense-americana: conheceu Naoum Shay No Exército. Eles estavam juntos há seis anos e sonhavam em se casar. Mas desde os ataques do Hamas ao festival de música Supernova, no sábado, não houve notícias sobre eles. Porém, o pai de Daniel, fundador da Mellanox (importante empresa de produtos de informática), não desanimou. para se beneficiar de “Encontre meu iphone“Ela rastreou o dispositivo de sua filha. Ele a encontrou em um Toyota branco, onde Daniele tentou fugir com o namorado dos terroristas do Hamas. Ela estava lá dentro e foi morta por balas Kalashnikov. Naoum também foi morto.

“Os tiros vieram de Duas direçõesO pai disse, acrescentando que “dos cartuchos que encontramos, havia pelo menos três armas disparando contra o carro”. Mais uma vez, a emissora israelense i24NEWS contou quem eram sua filha e seu namorado: “Danielle nasceu na Califórnia, nos Estados Unidos. ele estava lá A menina mais feliz de todas E todos a amavam.” Enquanto Noam “cresceu aqui em Israel”. Os dois “se conheceram no exército e planejavam passar a vida inteira juntos”. No sábado, na festa perto da fronteira com Gaza, “eles foram com milhares de pessoas”. de crianças para Vida festivaPara celebrar o amor.”

