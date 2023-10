Café com leite, se você beber demais não terá ideia do que está acontecendo com seu corpo: os efeitos são incríveis

Você sabe o que acontece com seu corpo quando você toma café com leite? Esse é o segredo que quase ninguém fala.

Nem todo mundo sabe que o café, se acompanhado de um pouco de leite, Pode causar alguns efeitos verdadeiramente surpreendentes em nossos corpos. Uma descoberta da qual ninguém havia falado antes e que deixou todos sem palavras. Através desta notícia Seremos então capazes de abandonar as falsas crenças E entender o que isso realmente pode fazer pelo nosso corpo. Então vamos descobrir juntos em detalhes Sobre o que é isso.

Na Itália não há melhor café da manhã do que este Com bons croissants e cappuccino quente.

No entanto, muitas pessoas desistem deste último porque acreditam A combinação café/leite é perigosa para a saúde. Na verdade, já há algum tempo que ouvimos muitas vezes que pode causar Complicações para qualquer pessoa com doença cardíaca. Resumindo, sempre se acreditou que o café com leite não faz muito bem à saúde Para o nosso coração.

Mas é bom abandonar este equívoco porque, ao contrário do que se possa pensar, A combinação destas duas bebidas é muito positiva para o nosso bem-estar!

Aspectos positivos do leite com café

Segundo alguns estudos recentes, o leite com café é capaz de possuir Forte ação anti-inflamatória. Além desse aspecto positivo, é importante desfazer um dos mitos mais falsos: o café com leite não aumenta em nada a pressão arterial. Em vez disso, reduz. Dois estudos em particular nos convenceram desta teoria: os realizados Da Universidade de Copenhague e da Universidade de Bolonha.

Então, vamos dar uma olhada neles em detalhes para entendê-los melhor O que levou a apoiar esta teoria.

Estudos que confirmaram esta teoria

O primeiro estudo realizado pela Universidade de Copenhague mostrou os materiais compostos As interações de alguns polifenóis encontrados no café com proteínas encontradas no leite. Vimos através deste estudo como uma reação antiinflamatória pode ser completamente estimulada e assim trazer o máximo benefício ao nosso corpo.

Em vez disso, o segundo estudo conduzido pela Universidade de Bolonha pesquisou amostras e mostrou como fazer isso Aqueles que bebem pelo menos 2/3 xícara diariamente têm valores de pressão arterial absolutamente ideais (Ao contrário daqueles que não bebem.) Uma descoberta que deixou todos sem palavras e convenceu até os mais céticos. Resumindo, tome café com leite Não dói nada E se você também sofre de pressão alta, isso pode ser ideal para você!