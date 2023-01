Alemanha, uma mulher mata um sósia para fingir sua própria morte

A vítima – que tinha 23 anos, assim como o suposto assassino – se parecia tanto com o acusado que o plano funcionou no início. Tanto que até os pais identificaram erroneamente a mulher assassinada como sua própria filha. No entanto, a autópsia levantou dúvidas sobre a identidade da vítima. Posteriormente, foi expedido um mandado de prisão contra o suspeito e um de seus pares. Inicialmente, os dois suspeitos foram indiciados por homicídio culposo. Depois de ouvir inúmeras testemunhas e obter novos dados, os investigadores acreditam agora que a mulher e seu suposto cúmplice cometeram o crime deliberadamente e pegaram a vítima de surpresa.

Como mencionado anteriormente Suddeutsche ZeitungSegundo os investigadores, foi possível se preparar para o crime por um longo tempo, e os dois réus procuraram em várias redes sociais por uma mulher parecida com o assassino, com longos cabelos castanhos, pele escura e rosto fortemente maquiado. Os dois supostamente escreveram para várias mulheres no chat até convencerem uma delas a trair, falando sobre cosméticos. Após o assassinato, a mulher foi abandonada no carro do suposto perpetrador, enquanto os réus esperavam perdê-los de vista.