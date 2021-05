Edema facial e miocardite, novo aviso de vacina

O Comitê de Farmacovigilância da EMA (Prac) está avaliando alguns outros estudos Efeitos colaterais Pode estar relacionado à vacinação da Covid.

Inchaço do rosto

Depois de analisar todas as evidências disponíveis, incluindo casos relatados ao Banco de Dados Europeu de Suspeitos de Efeitos Colaterais (EudraVigilance) e dados da literatura científica O comunicado de imprensa afirmou que o Comitê de Controle de Medicamentos acredita que está em vigor “Pelo menos uma possibilidade razoável de haver uma relação causal entre a vacina Commernate.” Este é o soro que você está produzindo Pfizer, E todos aqueles “Casos de inchaço facial relatados em pessoas com histórico de injeção de preenchimento” .

Um novo efeito colateral surge após a reunião do BRAC, que passará a constar da lista já estabelecida pela EMA. “Edema facial em pessoas com histórico de injeção de preenchimento deve ser listado como efeito colateral na Seção 4.8 do Resumo das Características do Medicamento (RCM) e na Seção 4 do Folheto Informativo (PIB)” . Porém, de acordo com a comissão, o assunto deve permanecer inalterado “Equilibre os benefícios e riscos da vacina” .

Casos de miocardite

No entanto, este não é o único efeito colateral que foi avaliado cuidadosamente nos últimos dias, visto que vários casos de miocardite também foram relatados após vacinações de Covid com mRna. Anteriormente IsraelNo final de abril, soou o alarme sobre casos de cardite entre vacinados PfizerCondição que ocorre com mais frequência em homens com menos de 30 anos de idade e geralmente em pessoas que receberam ambas as doses. A condição geralmente não apresenta sintomas específicos e pode curar por conta própria, mas em alguns pacientes pode causar problemas mais sérios, incluindo insuficiência cardíaca ou fraqueza cardíaca.

Emma está ciente de casos de miocardite e pericardite. Lemos o relatório BRAC. “Foi relatado principalmente após a vacinação com Kommernate.” , Ou o soro da Pfizer que já levantou suspeitas em Israel. “No momento, não há indícios de que esses casos sejam por causa da vacina.” Mas o comitê pediu à Pfizer “Fornecer dados mais detalhados, incluindo análise de eventos com base na idade e sexo, no contexto do próximo relatório de segurança. . Os mesmos pedidos também foram enviados para moderno Para soro mRna: Prac pede que tais casos sejam monitorados e “Fornece uma análise detalhada dos eventos no contexto do próximo relatório de segurança.” .

Síndrome de Jean-Barre