Vacinas da Covid se as patentes forem suspensas O que acontece? – Corriere.it

Nunca foi fácil planejar uma vacinação global contra a Covid-19. resolução Joe Biden Para suspender patentes desenvolvidas por empresas farmacêuticas Quem o produz pode facilitar a campanha. Ou mais forte. Especialistas e interessados ​​estão divididos.

Um dos especialistas no assunto, Dr. Anthony Fauci, disse há poucos dias que foi neutro sobre uma oportunidade renúncia Temporária (dispensa) de propriedade intelectual para vacinas, mas seria contra se a mudança nas regras internacionais de patentes significasse prolongar a campanha.





Números de imunidade Para imunizar 70% da população mundial e alcançar o que costumamos chamar de imunidade de rebanho globalmente, são necessários onze bilhões de doses, se você contar uma injeção de duas doses por pessoa. No momento, o número de suas órbitas é pouco mais de um bilhão e duzentos milhões: 83% deles acabaram nos braços de residentes de países ricos e médios (Dependendo do contador de O jornal New York Times) Uma das razões pelas quais Estados Unidos, Europa, Rússia e possivelmente China chegaram perto de propor a Índia, África do Sul e uma centena de outros países para suspender as patentes é que isso aumentaria a capacidade de produção e criaria as condições para uma campanha eficaz, especialmente nos pobres regiões do mundo. Dos contratos globais de compra de 8,6 bilhões de doses, seis foram assinados pelos países ricos ou médios ricos.

Atualmente, os números da produção não são divulgados pelas empresas farmacêuticas. Os dados de afinidade fornecem que Serão produzidos 9,5 bilhões de doses até o final deste ano. O Center for Global Health da Duke University na Carolina do Norte estima que 12 bilhões serão feitos, mas provavelmente até o final de 2022. renúncia Sobre propriedade intelectual, supondo que ele a adicione no momento certo, é difícil de calcular.

Quem se opõe Existem muitas razões para a oposição da indústria farmacêutica à patente pendente. Eles argumentam que o atual limite de produção não é determinado pelos obstáculos colocados por estes, mas por Falta de alguns ingredientes necessários para fazer vacinas, Principalmente aqueles que usam tecnologia de mRNA, como BioNTech-Pfizer e Moderna. E para produzir uma vacina, são necessários mais de 200 componentes que são produzidos em diferentes lugares do planeta: se falta um deles, tudo para. Acima de tudo, há uma escassez de enzimas, gorduras e nucleotídeos para vacinas de mRNA, escreve o jornal. natureza.

Além disso, a produção de A. Um processo biológico complexoA liberalização das patentes não muda automaticamente para mais produção se as empresas que as fabricam não estiverem tecnicamente equipadas – como dizem as empresas – pelo contrário, pode abrir caminho para adulterações e riscos para a saúde de quem recebe doses mal produzidas.

Em bae, A suspensão pode prolongar o tempo da campanha Também para objeções legais. Fauci disse que perder tempo e advogados com argumentos legais não é o caminho a percorrer. Em todo o mundo, pessoas estão morrendo e precisamos colocar as vacinas em seus braços da maneira mais rápida e eficiente possível. Segundo a indústria farmacêutica, isso permite que a tecnologia dela seja transferida para outras empresas que possam produzir, com base em convênios e controles.

Por exemplo, a empresa britânica AstraZeneca contratou a produção de 2,9 bilhões de doses com 25 empresas em 15 países, principalmente com o Serum Institute da Índia, maior fabricante de vacinas do mundo. A americana Merck produz a Johnson & Johnson, e a francesa Sanofi tem um acordo com a BioNTech-Pfizer, a britânica Gsk, e a suíça Novartis com a alemã CureVac.

Wto Mesa Aqueles a favor da suspensão temporária da patente, em vez disso, lembrem-se A causa do combate à AIDS, Para tratar quaisquer medicamentos que eram muito caros na década de 1990 e estão realmente disponíveis apenas na Europa e nos EUA: somente com a queda das patentes eles podem ser distribuídos no mundo pobre.

Com a posição de Washington H. Da EuropaE a O debate em andamento na Organização Mundial do Comércio – Organização Mundial do Comércio – sobre o tratamento de propriedade intelectual para as vacinas Covid-19 está agora dando um salto quântico. É uma questão de suspensão temporária do Acordo de Viagem, o acordo sobre aspectos de direitos de propriedade. Dou as boas-vindas à opção americana, comentou Diretor geral Ngozi Okonjo-Iweala.