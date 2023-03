Então o petróleo russo parou na Suíça e reapareceu em Dubai – Corriere.it

Duas empresas, um negócio: a exportação de petróleo russo. A mais recente investigação do Financial Times Ele lança algumas sombras sobre a sociedade Paramount Energy & Commodities Sa, com sede na Suíça, que interrompeu suas atividades de comércio de petróleo da Rússia para a Ásia em junho passado, após as sanções ocidentais impostas a Moscou após a invasão da Ucrânia. Como escrevem Tom Wilson e David Sheppard, o negócio foi adquirido por uma empresa de Dubai com um nome quase idêntico: Paramount Energy and Commodities DMCC que usa operadoras nos Emirados Árabes Unidos para realizar transações e petroleiros registrados para empresas de países como Índia e China para transportar petróleo bruto.

as duas empresas Como não há lei ou sanções que impeçam as empresas sediadas em Dubai de comercializar petróleo russo, desde que não usem seguro ocidental, pode ser uma violação das sanções se a empresa pertencer ou for controlada por uma entidade europeia ou um cidadão europeu. É também por isso que a Paramount SA e a Paramount DMCC negam qualquer conexão e confirmaram ao Financial Times que as duas entidades são administradas “completamente independentes”. Tanto que Nils Troost, o empresário holandês que fundou a empresa suíça, não tem participação “direta” na Paramount, com sede em Dubai.

Kozmino, um porto russo no Mar do Japão

A atividade da Swiss Paramount, nos últimos anos um dos principais comerciantes de petróleo russo para a China, encontra-se atualmente e atualmente suspensa Seu site está em construção. Uma paralisação que parece estar ligada às sanções europeias que levaram ao congelamento do comércio do porto russo de Kozmino no mar do Japão para a China em particular. READ A denúncia levantada: O que aconteceu com a "garota do avião" após o voo

Sanções à Rússia: teto de US$ 60 o barril nãoEm junho de 2022, o Conselho da União Europeia adotou o sexto pacote de sanções Que proíbe a compra, importação ou transporte de petróleo bruto e alguns produtos petrolíferos transportados por via marítima da Rússia para a União Europeia. O resumo no site do conselho diz: As restrições se aplicam a partir de 5 de dezembro de 2022 ao petróleo bruto e a partir de 5 de fevereiro de 2023 a outros produtos petrolíferos refinados. O sindicato também proibiu a prestação de assistência técnica, serviços de corretagem, financiamento ou assistência financeira relacionada.

Finalmente, o preço máximo. Isso se aplica a petróleo bruto, petróleo bruto ou óleos minerais betuminosos originários da Rússia ou exportados da Rússia e transportados por via marítima. O limite é definido da seguinte forma: $ 60 por barril de petróleo bruto, $ 45 por barril para produtos petrolíferos negociados abaixo do par (isto é, quando o preço de um instrumento financeiro está abaixo do valor de face dos títulos, ed.). Um limite de US$ 100 por barril em vez de produtos petrolíferos negociados acima do nível. O objetivo dos 27 era corroer as receitas de energia de Moscou, que representavam 45% das receitas da união antes da invasão em grande escala da Ucrânia. O limite de $ 60 é, na verdade, cerca de 20% menor que o principal preço de referência internacional. O Financial Times mostra como alguns comerciantes de petróleo estão dispostos a assumir riscos legais e reputacionais para continuar negociando com a Rússia.

