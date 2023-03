Donald Trump se prepara para ser indiciado: ‘Ele quer ser algemado’

Donald Trump aguarda seu indiciamento no caso hoje Daniels Tempestuosos. Aliás, mais do que isso: o ex-inquilino do casa branca Ele mal pode esperar até poder transformar tudo em um Displays. o O jornal New York Times escreve que al pólo Ele teve a ideia de um show para câmeras e jornalistas no Ministério Público Manhattan. De fato, mais: com seus colaboradores A.S. Mar-a-LagoEle também zomba da possibilidade de sorrir para a mídia. O ex-presidente acha que está pronto para isso “passeio criminoso”, ou a prática policial comumente usada de expor um suspeito preso na frente das câmeras para tirar fotos e gravar vídeos. Seus conselheiros não têm certeza se sua atitude é de bravura ou resignação com o que está por vir.

Trump não se importa com os detalhes de onde e como será filmado: o que ele quer é uma chance de mostrar ao público que não está fugindo de vergonha. o guardião Ir além. Donald quer ser direto, ele argumenta Algemado pelas costas Para a tradicional “marcha criminosa”. A tentativa do ex-presidente, se é que realmente o faz, se apresenta às autoridades para divulgação Impressões digitais e a retrato faladoTransformando um evento em um show. Para motivar a base face à sua nova candidatura às presidenciais de 2024. Entretanto, ontem em Mar-a-Lago, em flonde está pólo Ao vivo desde 2021, Essam See More Nova IorqueNo local da investigação, medidas de segurança foram implementadas para conter possíveis atos de violência por parte de apoiadores do ex-presidente. Muitos de seus “fãs” se reuniram perto de sua residência Palm Beach para expressar seu apoio. Alguns pequenos grupos se reuniram ao longo do Boulevard Sul, na estrada para Mar-a-Lago, com faixas e grandes bandeiras.”Trump, salve a AméricaouTrump 2024“.

