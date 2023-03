Seus colegas o colocaram em fuga

eu tentei isso raptar a criança Na rodoviária ônibus escolarMas o ladrão passou mal. beleza da AlemanhaUm homem de 30 anos, que não contava com o grupo de crianças que estava com o amigo. Com efeito, os colegas intervieram em defesa do amigo em dificuldade, salvaram o pequenino e frustraram raptar.

Reconstrução

EU’incidente Aconteceu na manhã de segunda-feira em Gaithersburg, Maryland, cerca de 20 milhas ao norte de Washington. E para contar à polícia o que aconteceu, ela mesma pensou nisso vítima. «Criança – explica o comunicado de imprensa do círculo polícia Do condado de Montgomery – Ele afirmou que estava no ponto de ônibus no bloco 17600 da Towne Crest Dr. , por volta das 7h20, quando o suspeito teria excerto criança e tem retirado ao condomínio. Vários alunos que estavam no ponto de ônibus tentaram intervir e a vítima conseguiu se libertar.

investigações

O motivo pelo qual o homem de 30 anos tentou sequestrar a criança ainda não está totalmente claro e as autoridades ainda estão trabalhando para entender em detalhes o que aconteceu. As autoridades dizem que todos os alunos estavam presentes e embarcaram no ônibus quando o ônibus chegou, antes que o incidente fosse relatado aos funcionários da escola. Um oficial da comunidade também interveio indo à escola das crianças aproximadamente 30 minutos após a denúncia da tentativa de sequestro. E um pouco depois era o gerente selecionado.

foto

Durante a investigação, A. detetive especificamos beleza da Alemanha disse o Departamento do Xerife do Condado de Montgomery. “Ele era Preso Foi transferido para a CPU do Condado de Montgomery. Ainda não há informações sobre a prisão. Agora a polícia também está verificando se há outras vítimas do homem. E seu rosto foi anunciado, só para entender se outras pessoas já haviam sido agredidas ou assediadas antes foto.

