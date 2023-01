Ucrânia – Rússia, notícias de guerra hoje. Biden: Não enviaremos caças F16 para Kyiv

Rússia e ex-redator de discursos de Putin: “um golpe é possível nos próximos meses”

“Por enquanto, acho que um golpe militar pode ser possível.” Eles falam Abbas JalimovEU’Escritor de discursos do ex-presidente russo Presidente russo Vladimir Putinque durante uma entrevista com CNN Ele fala sobre o número de soldados russos que perderam a vida na Ucrânia e as difíceis condições de vida causadas pelas sanções como condição para um golpe militar. Agora um analista político, Galliamov acredita que um golpe pode acontecer nos próximos doze meses.

“A economia russa está piorando. A guerra está perdida. Mais e mais cadáveres estão voltando para a Rússia, então os russos terão mais dificuldades e tentarão encontrar uma explicação para tudo isso estar acontecendo. Eles mesmos responderão:” Bem . Isso porque nosso país é governado por um velho tirano, um velho ditador”.

Segundo o analista, “dentro de um ano, um golpe se torna uma possibilidade real” porque “há um presidente realmente odiado e impopular no comando do país e a guerra é realmente impopular, e eles precisam de derramamento de sangue para isso”. Ele acrescenta que é possível que Putin cancele as eleições presidenciais marcadas para março do ano que vem. “A julgar por suas ações, ele pode realmente anular a eleição. Sem vencer contra a Ucrânia, ele terá que enfrentar os russos que estão com problemas. Os russos não precisam dele se ele não for forte.”

“Ele pode realmente declarar a lei marcial e cancelar as eleições”, disse Galliamov.