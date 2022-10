Putin ameaça a bomba atômica após as anexações. “Agora podemos negociar”

O texto triste foi respeitado e nenhuma surpresa foi guardada. cerimônia de assinaturaanexação de quatro regiõesUcrâniaComo conclusão do referendo da farsa, terminou com uma imagem Presidente russo Vladimir Putin Juntamente com quatro governantes fantoches de Luhansk, Donetsk (a leste), Zaporizhzhya e Kherson (ao sul) que, em pequenos detalhes, não são completamente controlados pelo exército russo.

palavras

Mas Putin, em seu longo discurso no Kremlin, com conteúdo quase balbuciante (como qualquer membro de um conselho municipal, conseguiu até citar o tema indescritível de Parent 1 e Parent 2 como sinal da deterioração dos valores do West), fez uma série de ameaças sérias. “Defenderemos nossa terra com todos os meios à nossa disposição” ou seja, nesta definição, também as terras ucranianas capturadas à força. Então ele observou que o Kremlin agora considera as ações de Kyiv um ataque às fronteiras da Federação Russa.

Ele aludiu à possibilidade de usar armas atômicas com uma ferramenta dialética: “Os Estados Unidos foram o único país do mundo que usou armas nucleares duas vezes e criou um precedente”. E aqui, referindo-se à palavra “anterior”, Putin observou não tão sutilmente: se os Estados Unidos fizeram isso na Segunda Guerra Mundial, também poderíamos usar armas nucleares para responder ao contra-ataque ucraniano. Um desafio para o Ocidente, um desafio para a OTAN, mas, em última análise, um desafio para o mundo.

simpatizantes

Na majestosa Sala San Giorgio, diante de um público de 95 por cento de homens, não poucos religiosos (mas não havia o Patriarca Kirill, aflito com Covid), todos com rostos sombrios e ansiosos (segundo alguns meios de comunicação chechenos, Kadyrov adormeceu , ex-presidente Medvedev), exortou a Ucrânia a sentar-se à mesa de negociações: “Kyiv termina a guerra que começou em 2014 e volta à mesa de negociações, estamos prontos e já o dissemos, mas a adesão dos quatro regiões não estarão em discussão. A escolha está feita e a Rússia não a trairá.” 2014 é o ano em que assumiu Putin na Crimeia e realizou outra celebração semelhante à festa de ontem, onde garantiu, entre outras coisas, que não não haveria mais guerras de conquista de novos territórios.

Zelensky respondeu: “A Ucrânia tem sido e continua a ser líder nos esforços de negociação. Sempre oferecemos à Rússia um acordo de coexistência em termos justos, honestos e dignos. Mas isso é claramente impossível com este presidente russo. Ele não sabe o que é dignidade e honestidade. Então, estamos prontos para o diálogo com a Rússia, mas quando ela terá outro presidente?” Putin, no desfile que terminou na Praça Vermelha, onde foi montado um teatro e telões, longe das filas de jovens que fugiam para não ter que ir lutar, declarou guerra ao Ocidente. : “Eles querem nos cancelar. Existe uma ordem mundial unipolar, que é essencialmente antidemocrática e não livre”.

aliado de Pequim

Com este clipe ele parece esquecer a China, que está cada vez mais distante de Moscou. Pequim disse que acredita em respeitar a integridade territorial de todos os países, então Xi não reconhecerá a anexação das quatro regiões. A resolução do Conselho de Segurança da ONU na noite de ontem contra o referendo fictício e a anexação do território ucraniano foi rejeitada devido ao veto de Moscou. Mas a China apenas se absteve (junto com Brasil, Índia e Gabão). Para tranquilizar as nações espaciais, o czar afirmou ontem: “A União Soviética agora não existe mais, não há retorno ao passado, não há benefício para a Rússia. Não é isso que aspiramos.” O Reino Unido anunciou novas sanções. Todos os líderes, começando com Ursula von der Leyen, condenaram as anexações anunciadas por Putin. Eles estão cada vez mais isolados, mas por isso também mais perigosos.