Irã, protestos dividem aiatolás: entre aqueles que estão com o governo e aqueles que denunciam abusos policiais exigindo “ouvir o povo”

Há dois dias, enquanto um arquivo protesto iraniano após a morte maha aminida desolada região leste de Sestan E a Baluchistãoespecificamente da cidade sua cabeça, a divulgação de notícias importantes, se colocadas em relação ao contexto em evolução. Em suma, após dias de silêncio, o imã de oração de sexta-feira local, Mawlawi Abdul Ghaffar Naqshbandiuma reclamação pública a alguns meios de comunicação locais estupro cometido contra 15 anos. Naqshbandi nomeia diretamente o autor: Ele é o Coronel Ibrahim Kochkazaiou seja, o chefe de polícia local. “Ouvi atentamente as palavras cheias de dor e angústia de minha irmã perseguida. “Sei que é meu dever”, disse Naqshbandi à mídia local depois de falar com a adolescente. Quebre esse silêncio dolorosoPara que o infrator seja punido por suas ações vergonhosas. Peço ao judiciário que investigue essa tragédia o mais rápido possível e sob diversos ângulos, Ao executá-lo publicamenteAdicionado Naghshandi com referência à capacidade de realizar um A pena de morte Nas praças públicas, uma prática bastante prevalente nesta região do Irão, onde estas disposições são aplicadas há anos sobretudo contra os traficantes transfronteiriços com Paquistão que muitas vezes se envolvem em tiroteios com Guardas Revolucionários (por favor).

A condenação de Naqshbandi é relevante não apenas porque visa um pregador do exército iraniano e do setor de segurança pública, mas porque, como o imã de oração de sexta-feira, o clérigo é nomeado diretamente pelo Líder Supremo. Ali Khamenei, que na verdade ocupa o papel de ator local. Este é um item que pode ajudar a lançar alguma luz sobre o grau coerência interna do establishment iraniano e, portanto, também sobre as tendências reais do protesto em andamento.

Nas mesmas horas, enquanto alguns religiosos admiram Mahmoud NabafianE a Flor guardiãO imã de sexta-feira de Mashhad Ahmed Alam Al Huda (que, em vez disso, apoiou os protestos de 2017 de natureza econômica) ou os protestos anteriores de Teerã, em um post anti-Rouhani, Ahmed KhatamiOs manifestantes menosprezaram, condenaram ou insultaram, e outros quebraram o silêncio. “As autoridades devem Mostrar sensibilidade em relação aos direitos das pessoas“Ouça suas demandas e resolva seus problemas”, escreveu o aiatolá de 97 anos em seu site. Hossein Nouri Hamadani. Frases semelhantes às proferidas antes dos dias de outro aiatolá, Asadullah Bayat Zanjanicom a diferença de que Hamadani, ao contrário de Zanjani, não é reformista como os jornais leste E a Aprovaçãoque nos últimos dias pediu a abolição da guia de palhaO polícia religiosa – Mas é colocado no campo “muito conservador”além de ser um forte defensor da guia supremo.

Eles não estão sozinhos: ontem, dirigindo-se a repórteres locais, o aiatolá Ali Akbar Masoudi Khomeini Definir ‘tratamento das mulheres pela polícia religiosa’ Ao contrário dos ensinamentos do Islãacrescentando que “somente juízes legítimos podem tomar uma decisão sobre o assunto”.hijabDe qualquer forma, eles não podem nem dizer a uma mulher que seu hijab não respeita as normas islâmicas e as pune”.

Os protestos de centenas de milhares de iranianos atingem toda a estrutura institucional e organizacional do país de várias maneiras República Islâmica. No entanto, seria enganoso falar de um conflito entre a sociedade civil e o “clero” xiita, porque as divisões seguem linhas diferentes, e a luta do “povo” contra os “aiatolás” pode ser uma fórmula que dá margem a mal-entendidos . Que os iranianos estão protestando contra um O sistema operacional Aumentando os recursos militarese em parte contra aspectos da ideologia que regem o estado moral iraniano, a saber, Wilayat al-FaqihE a “Governo Advogado” (A teoria do Estado desenvolvida por Khomeini durante seu exílio que durou de 1963 a 1979).

A religião desempenha um papel marginal – o véu obrigatório também é combatido por muitos religiosos, mas não altamente politizados – e a fidelidade a certos princípios ideológicos parece ser crucial: embora nos últimos quarenta anos as críticas mais polêmicas e Wilayat al-Faqih Eles vieram de figuras religiosas: deHujjat al-Islam (assim como o ex-presidente) Muhammad Khatami para mim Mohsen KadiorE a Ali Muhammad Dastgheeb ShiraziE a Hadi Khamenei (irmão mais novo do guia) através do aiatolá Ali MontazeriAté o aiatolá Yusef Sanaaa quem foi negada a reabilitação devido a suas queixas em 2012.Referência de tradição“De uma importante assembléia de clérigos na propriedade Levante-se.

Desde a morte de Khomeini, além das falhas trazidas pela dinâmica sociedade civil iraniana, tem havido um conflito, às vezes explícito, às vezes latente, que segue um caminho duplo: aquele em torno do legado da visão de Khomeini, e aquele em um equilíbrio entre o A dimensão “islâmica” e a dimensão republicana e popular do regime em parte ligada à primeira. Nos dois extremos do espectro existem aqueles, como o aiatolá lâmpada Yazddeslize para dentro Wilayat al-Faqih Apreender especificamente a ideia do processo eleitoral, considerando-o redundante ou prejudicial em um sistema “governado pela vontade divina”, e em vez disso – talvez a maior contribuição tenha vindo justamente de teoria do estado Do supracitado Kadivar – sempre consolidou a gradativa superioridade do A Dimensão Democrática PopularEspecialmente da morte daqueles que não repetem Ruhollah Khomeini.

Comparado com o legado da mensagem Khomeinista que nem sempre é clara, o quadro é complicado pelo fato de que, por um lado, ele é, hoje, o mais ousado proponente do pensamento Khomeinista. Wilayat al-Faqihpor causa de sua rejeição e rejeição do Líder Supremo, e sua dimensão hostil na relação com o Ocidente e sua incapacidade de reforma, são precisamente “Gerentes”, tanto religiosos quanto “seculares”. Por outro lado, pelo fato de que os mais próximos de Khomeini, especialmente no período que antecedeu sua morte, são personalidades reformistas, talvez as mais famosas Mir Hossein Mousavipolítico em prisão domiciliar por mais de 10 anos na esteira dos protestos que se seguiram à reeleição Mahmoud Ahmadinejad quem acertou usando Suposta fraude Na votação de 2009.

O próprio Ahmadinejad, figura ímpar no cenário iraniano pela impossibilidade de rastreá-lo a um campo específico, bem simboliza essa dinâmica: o primeiro presidente “laico” – ou seja, não pertencente aos “clérigos” – do país e no ao mesmo tempo mais reacionário e extremista das várias figuras religiosas do país.

É complexo agrupar e categorizar as posições religiosas iranianas de forma orgânica: há aqueles que têm posições rígidas em relação a direitos e liberdades, e ao mesmo tempo são abertos em relação ao relacionamento com o Ocidente, muitas vezes se sobrepondo a críticas ao envolvimento militar iraniano em a região. Ou que, ao contrário, tem atitudes não literais, abertas à interpretação em questões sociais, mas muito agressivas com o Ocidente e a política externa em geral. Abundam as combinações possíveis, aos olhos do observador ocidental, que tende a classificar e dividir o campo de maneira explícita, para simplificar a compreensão.

Não só porque o nascimento da República Islâmica está longe de se extinguir A dimensão nacionalmas também pela percepção de que o Irã é Um país governado por um “religioso” Mais a sério, os “religiosos” são a base do estado policial. A República Islâmica – e este é o aspecto mais visado pelos protestos – é hoje governada principalmente pelos altos escalões daIrgc – Protagonista na região há cerca de dez anos – que também mantém seu status, renda e poder aproveitando a dívida orgânica que legitima sua primazia. As mesmas pessoas que participaram da redação do documento de 119 páginas que ele publicou em agosto passado estádio (“Projeto Véu e Castidade”), órgão quase-governamental que responde diretamente ao Líder Supremo, e tem como característica promover a repressão àqueles que não respeitam “O vestido para usar”. E a partir disso, em retrospectiva, podem ser deduzidas as sementes da opressão persistente.