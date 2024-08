Convertendo bases militares em resorts. Mas apenas uma cidade será visitável

A Coreia do Norte reabre as suas fronteiras ao turismo internacional 5 anos depois de terem sido fechadas devido à pandemia de Covid. A notícia vazou depois que dois operadores turísticos chineses anunciaram que a partir de dezembro será possível visitar a cidade de Samjeon, nas montanhas, no norte do país. Outras cidades poderão tornar-se visitáveis ​​mais tarde, incluindo a capital, Pyongyang.

Samjeon, a cidade reabriu entre resorts e hotéis

A cidade a ser reaberta não foi escolhida por acaso: recebeu diversos prêmios nos últimos anos Investimentos governamentais Com o objetivo de torná-lo atrativo para turistas estrangeiros, principalmente russos e chineses. Um aeroporto, ferrovia, hotéis e um hotel foram construídos em Samjeon A base militar de esqui foi convertida em resort.

Samjeon fica na fronteira oriental com a China e é um local bem conhecido: na verdade, ali está localizado o Monte Paektu, um dos picos mais altos do país e um dos símbolos da Coreia do Norte. Aqui, o fundador da nação, Kim Il Sung, avô de Kim Jong Un, lutou contra as forças de ocupação japonesas e lançou a revolução.

Nesta montanha, Kim Jong Un tirou uma foto sua em 2019 em um cavalo branco na neve. Samjiyŏn é a cidade menos populosa da Coreia do Norte.

Coreia do Norte e o encerramento internacional

Reino Eremita Fechou suas fronteiras em 2020 Após a pandemia de Covid-19. O confinamento não afectou apenas o turismo, mas também as importações de bens essenciais, o que também causou escassez de alimentos e problemas para a população. Além disso, o país está sujeito a severas sanções internacionais devido ao seu programa nuclear.

Um dos destinos mais secretos do mundo

O anúncio foi feito pela agência chinesa KTG especializada em visitas turísticas ao país de Kim Jong-un, que, embora ainda não tenha dado datas precisas, anuncia “muito provavelmente em Dezembro de 2024” a possibilidade de visitar “um dos locais mais secretos e lugares menos visitados.” No mundo.”

A hipótese, também de acordo com roteiros de passeios anteriores compartilhados no site da Ktg Tour, Fornece acesso ao país por trem ou avião Partida de Pequim Em direção à capital norte-coreana, Pyongyang: De lá, traslado de trem ou voo da companhia aérea nacional Air Koryo para Samjeon.

Atualmente, apenas a cidade de Samjeon foi oficialmente confirmada como destino turístico No futuro – lemos um comunicado da agência chinesa KTG Tours of Shenyang em sua página no Facebook. “Mas acreditamos que Pyongyang e outros lugares também serão abertos.” Os turistas poderão visitar outras partes da Coreia do Norte em dezembro, de acordo com a agência de viagens Koryo Tour, com sede em Pequim.