Brasil: A contagem começou, Bolsonaro salta à cabeça desde as primeiras declarações

O ex-presidente Jair Bolsonaro venceu o líder trabalhista Luiz Ignazio Lula da Silva por 47,1%, por 41,5%, cerca de vinte minutos após o encerramento das urnas, segundo os primeiros dados enviados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE). .

Longas filas de eleitores foram vistas em várias assembleias de voto, onde votaram mais de 156 milhões de cidadãos. As autoridades disseram que não houve acidentes graves até agora. Nas duas cidades mais populosas de São Paulo e Rio de Janeiro, havia filas que podiam esperar até três horas para votar ao meio-dia.

O líder do Partido dos Trabalhadores, Luiz Ignazio Lula da Silva, lidera com 51,2%, enquanto o presidente da direita, Jair Bolsonaro, lidera com 36,7% cinco minutos após o encerramento das urnas, segundo os primeiros dados transmitidos pelo Supremo Eleitoral Quadra. .

Bolsonaro aguarda o resultado do primeiro turno das eleições no Palácio da Alvorada, sua residência oficial em Brasília, onde uma cerca foi estendida ao redor do prédio para abrigar seus apoiadores. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva está hospedado em um hotel em São Paulo. Seus torcedores já reservaram a Avenida Paulista, artéria central da metrópole, pronta para comemorar em caso de vitória.